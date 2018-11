Tragödie im Saarland

Polizist und Ehefrau tot in Wohnung gefunden

05.11.2018, 11:30 Uhr | dpa, dru

Polizeifahrzeug mit Blaulicht: in Merzig im Saarland sind ein Polizist und seine Ehefrau tot aufgefunden worden. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Familiendrama im saarländischen Merzig: Ein Verwandter entdeckt am Sonntag die Leichen eines Paares. Offenbar hatten sich der Polizist und seine Ehefrau das Leben genommen.

Ein 49-jähriger Polizist und seine 45 Jahre alte Ehefrau sind tot in ihrer gemeinsamen Wohnung in Merzig gefunden worden. Die beiden wurden am Sonntagvormittag entdeckt, wie das Landespolizeipräsidium Saarland mitteilte. "Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Familiendrama der Hintergrund des tragischen Ereignisses sein", hieß es.

Spezialisten des Dezernats für Straftaten gegen das Leben hätten die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Obduktion der beiden Toten gebe es mehr Informationen, sagte ein Sprecher. Wie die "Saarbrücker Zeitung" berichtet, gingen die Ermittler von Selbstmord aus. Dabei sollen Waffen zum Einsatz gekommen sein.



Ein Verwandter soll laut dem Blatt die Leichname am Sonntagvormittag entdeckt haben. Ein Nachbar habe daraufhin die Polizei gerufen. Nach Angaben aus dem Umfeld des Paares, habe nichts auf das Familiendrama hingedeutet. Das Paar – er 49, sie 45 – soll mehrere Kinder haben, auch erwachsene.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.