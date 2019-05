"Ausgedehntes Trümmerfeld"

Verletzte bei Unfall auf A5 – Gaffer behindern Helfer

24.05.2019, 08:59 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der A5 in Hessen sind sechs Menschen verletzt worden. Rettungskräften wurde die Arbeit durch eine fehlende Rettungsgasse und Gaffer erschwert.

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit zwei Kleinlastern auf der Autobahn 5 sind sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, kollidierten insgesamt fünf Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen in Hessen miteinander. Die A5 blieb für einige Stunden voll gesperrt. Zeitweise gab die Polizei am Morgen nur einen Fahrstreifen frei.

Nach Angaben der Polizei erkannte ein 19-Jähriger einen Stau zu spät und kollidierte beim Überholen mit seinem Fahrzeug mit den zwei Kleinlastern. Die drei Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, ein Transporter blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Ein 44-Jähriger und eine 71-jährige Frau mit ihrem Beifahrer fuhren dann in die Unfallstelle. Das Auto des 19-jährigen fing den Angaben zufolge Feuer und brannte komplett aus. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.





Die Polizei sprach von einem ausgedehnten Trümmerfeld" und schätzt den Sachschaden auf rund 400.000 Euro. Die Beamten stoppten mehrere Gaffer, die teilweise Videoclips von dem nächtlichen Unfall gedreht hatten. Einsatzkräfte kamen nur schwer zum Unfallort, weil keine Rettungsgasse gebildet wurde.