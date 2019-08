Aus Kreißsaal weggelaufen

Polizei sucht nach hochschwangerer 14-Jährigen

28.08.2019, 18:45 Uhr | dpa

Die Uniklinik in Aachen: Von hier lief die schwangere Jugendliche weg. (Quelle: imago images)

Hochschwanger ist eine 14-Jährige aus dem Kreißsaal eines Krankenhauses in Aachen verschwunden. Das Mädchen steht kurz vor der Entbindung – die Polizei warnt vor einer akuten Gefahr für die Jugendliche und ihr ungeborenes Kind.

Die Polizei in Aachen sucht weiter nach einer 14-Jährigen, die hochschwanger am Montagabend unmittelbar vor der Entbindung aus dem Kreißsaal des Aachener Klinikums weggelaufen war. Derzeit gehe man Hinweisen aus der Öffentlichkeitsfahndung nach, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim Verlassen des Krankenhauses hatte sie demnach einen intravenösen Zugang.







Nach Angaben der Polizei besteht eine akute Gefahr für sie und ihr Kind. Die Jugendliche ist in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht.