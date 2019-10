Nach Strandparty verschwunden

Britische Touristin in Kambodscha vermisst

28.10.2019, 11:59 Uhr | AFP

Bei einem Urlaub in Kambodscha ist eine britische Touristin verschwunden. Die Suche läuft auf Hochtouren. Zuletzt wurde die 21-Jährige bei einer Party gesehen.

Nach dem Verschwinden einer britischen Touristin in Kambodscha haben Polizei und Armee des Landes eine großangelegte Suche nach der 21-Jährigen gestartet. Auf der Insel Koh Rong im Süden Kambodschas waren fast 200 Polizisten, Soldaten und Taucher im Einsatz, wie ein Behördenvertreter sagte. Die Britin Amelia Bambridge war zuletzt am Donnerstag gegen 3.30 Uhr bei einer Strandparty gesehen worden.

Die Taucher suchten im Meer vor Koh Rong nach der Vermissten, die anderen Einsatzkräfte durchkämmten den Dschungel, wie Kheang Phearun, Sprecher der Provinzregierung von Preah Sihanouk, sagte. Britischen Medien zufolge hatte sich Bambridge während ihres Urlaubs mit anderen Touristen angefreundet. Sie sei vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie geplant offiziell aus ihrem Hostel ausgecheckt hatte.

Kambodscha gilt als sichere Reiseland

Die Tasche und das Handy der 21-Jährigen wurden am sogenannten Police Beach gefunden, wo die Strandparty stattgefunden hatte. Laut Behördensprecher Phearun traf am Sonntagabend Bambridges Familie in Kambodscha ein. Sie sei in der nahegelegen Stadt Sihanoukville untergebracht.







Die Insel Koh Rong liegt im Golf von Thailand und zieht mit ihren günstigen Unterbringungen, ihren Strandbars und idyllischen Stränden vor allem Reisende mit kleinem Budget an. Kambodscha gilt als weitgehend sicheres Reiseland. Allerdings haben wiederholt Verbrechen gegen Ausländer für Schlagzeilen gesorgt. Vergangene Woche wurden drei Männer wegen Gruppenvergewaltigung einer Französin in der Küstenprovinz Kampot angeklagt.