Standesamt stimmt zu

Paar tauft Tochter Pocahontas

05.11.2019, 14:15 Uhr | dpa

Ein Paar aus Oberbayern hat seiner Tochter den Namen Pocahontas gegeben. Das Standesamt stimmte ohne Einwände zu. Allerdings ist der Name der Indianertocher nur als Drittname vorgesehen.

In Oberbayern hat ein Paar seine Tochter nach der Indianertochter Pocahontas benannt. Wie der "Münchner Merkur" am Dienstag berichtet, hat das Standesamt in Wolfratshausen gegen den Namen keine Einwände. Wie die Eltern aus Egling (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) der Zeitung sagten, hätten sie dem dunkelhaarigen Mädchen Pocahontas als Drittnamen gegeben.

Der Rufname des wenige Wochen alten Babys sei Dina nach der Urgroßmutter, Sofia der Zweitname. Das Standesamt verwies dem Blatt zufolge darauf, dass Pocahontas eindeutig ein weiblicher Vorname und damit zulässig ist.

Behörden sind toleranter geworden

Generell sind die Behörden in Deutschland inzwischen toleranter dabei geworden, den Wunsch der Eltern auch bei ungewöhnlichen Namen zu akzeptieren. In der Vergangenheit gab es immer wieder Prozesse, wenn Standesämter einen Namensantrag ablehnten. So führte der Rechtsstreit um den Namen des Zeichentrickkobolds Pumuckl in den 1980er Jahren bis vor das Bundesverfassungsgericht – die Eltern konnten sich letztlich durchsetzen.





Pocahontas war Anfang des 17. Jahrhunderts die Tochter eines Indianerhäuptlings, die angeblich in Nordamerika zwischen den Ureinwohnern und Kolonialisten vermittelt hat. In den 1990er Jahren wurde die Figur durch einen Zeichentrickfilm der Walt-Disney-Studios populär.