Tragischer Tod in Indien

Kleiner Junge stirbt nach Sturz in Curry-Kochtopf

21.11.2019, 22:19 Uhr | dpa

In Indien hat sich ein entsetzlicher Unfall ereignet: Ein Kleinkind fällt bei einer Familienfeier in einen Topf mit heißem Curry. Später stirbt der Junge an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Ein vierjähriger Junge ist in Indien in einen heißen Topf mit Curry gefallen und später seinen Verletzungen erlegen. Das Kind habe in der Nähe des Topfes gespielt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.



Der Vorfall in der Stadt Shabad im Bundesstaat Telangana ereignete sich demnach bereits am Montag bei einer Familienfeier. Der schwer verletzte Junge sei einen Tag später in einem Krankenhaus gestorben.