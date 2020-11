Ja-Wort in Großbritannien

Herr und Frau "White-Christmas"

06.11.2020, 15:01 Uhr | MaM, t-online

Zwei Hände mit Ehering: Das Ehepaar hatte sich schon in der Schule kennengelernt (Symbolbild). (Quelle: Westend61/imago images)

Ein britisches Paar gab sich kurz vor dem Teil-Lockdown Englands das Ja-Wort – nicht nur zu ihrer Ehe, sondern auch zu einem kuriosen Doppel-Nachnamen. Geplant hatten sie ihn schon lange.

Im Alter von zwölf Jahren lernten sich Tilly Christmas und Kieran White in der Schule kennen – und verliebten sich. Sie merkten erstmals in der weiterführenden Schule, dass ihre Namen zusammengehören, als ein Freund unter dem Hashtag #WhiteChristmas Bilder in Sozialen Netzwerken von ihnen postete.

Kurz bevor in England ab dem 5. November ein vierwöchiger Lockdown begann, heiratete das britische Paar in den römischen Bädern in Bath. Nun tragen sie den Nachnamen "White-Christmas" ("Weiße Weihnachten"). Zu Gast waren wegen der Corona-Pandemie nur 15 Personen.