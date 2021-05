War mit im Weißen Haus

Barack Obama trauert um seinen Hund "Bo"

08.05.2021, 21:56 Uhr | sle, t-online

Hunde haben bei US-Präsidenten eine Tradition. Auch Barack Obama und seine Familie besaßen einen Vierbeiner im Weißen Haus. Der Wasserhund "Bo" ist jetzt gestorben.

Barack Obamas Hund "Bo" ist gestorben. Das teilte der ehemalige US-Präsident auf Twitter mit. Der Portugiesische Wasserhund wurde zwölf Jahre alt. "Heute hat unsere Familie einen treuen Freund und loyalen Gefährten verloren", schreibt Obama zu einem Foto, auf dem er mit "Bo" durch einen Gang des Weißen Hauses rennt.

Der Hund war ein Geschenk des verstorbenen Senators Edward Kennedy und lebte seit 2009 bei den Obamas. "Er ertrug das ganze Brimborium, das mit der Anwesenheit im Weißen Haus einherging, bellte, aber biss nicht, liebte es, im Sommer in den Pool zu springen, war unerschütterlich im Umgang mit Kindern, lebte für Reste am Esstisch und hatte tolles Haar", erinnert sich Obama an seinen verstorbenen Hund.

Der "First Dog", wie der Hund auch bezeichnet wurde, trat zudem in US TV Shows auf und ist Star mehrerer Kinderbücher.