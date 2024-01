Aber das genau braucht die Industrie, um ihre Produktion auszuweiten – Planungssicherheit. Von den Abnahmegarantien, die der Bund den Unternehmen weiterhin versagt, ganz zu schweigen.

All das nützt der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten natürlich gar nichts. Um ein Schreckenszenario zu verhindern, kommt es, wie seit Beginn der Invasion, vor allem auf die Amerikaner an. Das 60-Milliarden-Paket, das kommt oder nicht kommt, könnte Europa nicht ersetzen und Deutschland schon gar nicht.

Zu lange wurde geschlafen, verzögert, ausgeblendet. Sollte im Herbst der neue US-Präsident Donald Trump heißen, könnte in Deutschland eine zweite Zeitenwende vonnöten sein. Vielleicht endet dann die deutsche Behäbigkeit.

Was steht an?

"Jetzt sind noch ein Typ und eine Lady übrig", kommentierte die Trump-Gegenspielerin Nikki Haley das Ausscheiden von Ron DeSantis aus dem Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Eine Lady – sie – und ein Typ: Donald Trump. Der Ex-Präsident führt in Umfragen zweistellig vor Haley in New Hampshire, wo am Dienstag die nächste republikanische Vorwahl stattfindet. Unser USA-Korrespondent Bastian Brauns hat es in Trumps Wahlkampf-Hauptquartier in Manchester geschafft und die Mobilisierung der letzten 24 Stunden beobachtet. Seine Reportage lesen Sie hier.

Doch Haleys "Theorie des Sieges" reicht weiter als nur bis New Hampshire: In dem Bundesstaat braucht sie keinen Triumph, sondern muss nur so nah wie möglich an Trump herankommen. Um dann bei der nächsten Vorwahl – in ihrem Heimatbundesstaat South Carolina – ordentlich zu punkten. Allerdings sehen auch dort die Umfragen für sie nicht gerade rosig aus. Eine Einordnung dazu von Bastian lesen Sie hier.