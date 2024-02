Wozu ist eigentlich die Verfassung da?

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

erinnern Sie sich noch an die wolkige Phrase "too big to fail" aus der Zeit der Finanzkrise? Ende der Nullerjahre wurden Banken, die durch windige Spekulationen ganze Volkswirtschaften in den Ruin getrieben hatten und nun selbst vor der Pleite standen, mit Milliarden Euro Steuergeldern gerettet. Ausgewählte Zockerinstitute an der Wall Street und der Frankfurter Börse galten plötzlich als "systemrelevant": zu groß, um sie untergehen zu lassen.

Obwohl gewissenlose Banker und profithungrige Wettbüros das Finanzsystem damals fast zum Einsturz gebracht hatten, wandte man nicht Recht und Gesetz an. Stattdessen wurde ein staatlicher Rettungsschirm aufgespannt, um eine Katastrophe zu verhindern. "Too big to fail" war damals der hippe Anglizismus, der durch die politischen Debatten geisterte und die Vergesellschaftung der Verluste irgendwie zu einem unveränderbaren Naturereignis verklären sollte.

Heute erleben wir eine Art Wiederkehr des "too big to fail", diesmal in Gestalt der AfD. Zwar ist die AfD alles andere als systemrelevant, eher das Gegenteil. Aber bei der Frage, ob man die Partei angesichts zunehmender rechtsradikaler Umtriebe verbieten sollte, blickt so manch ein Politiker mit Sorge auf die möglicherweise gefährlichen Folgen eines AfD-Verbots.

Fünf Wochen ist es her, als die Republik durch eine Recherche von "Correctiv" von dem Potsdamer Geheimtreffen erfuhr, wo im Beisein von AfD-Politikern Deportationsfantasien diskutiert wurden. Seitdem besteht eine Art politischer Schwebezustand: Die einen fordern mit Verve ein Verbot der Rechtsaußenpartei; die anderen warnen nicht weniger wortgewaltig vor den politischen Konsequenzen eines solchen Schrittes.

Beide Positionen greifen zu kurz – und sind im schlimmsten Fall politisch fahrlässig.

Größtes Problem der Verfechter eines Verbots ist das Timing: Im September wird in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gewählt, in allen drei Bundesländern könnte die AfD als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgehen. Ausgerechnet im Wahljahr ein Verbotsverfahren anzustrengen, gibt der AfD reichlich Futter für ihre Behauptung, die angeblichen "Altparteien" wollten sich der politischen Konkurrenz entledigen. Vor allem drängt sich die Frage auf, warum die Voraussetzungen für ein Verbot nicht schon viel früher geprüft worden sind, da das Potsdamer Treffen diesbezüglich kaum neue Erkenntnisse erbracht hat (was Ihnen jeder Innenminister bestätigen wird).

Komplizierter wird es aber bei denen, die vor den politischen Folgen eines AfD-Verbots warnen. CDU-Chef Friedrich Merz etwa sagte kürzlich, ein Verbotsverfahren würde zum jetzigen Zeitpunkt die AfD nur noch "in ihrem Opfermythos und in ihrer Märtyrerrolle" bestärken.

Das mag sein. Doch braucht die AfD kein Verbot, um weiter an ihrem Opfermythos zu stricken. Ob die Einstufung mehrerer ihrer Landesverbände als rechtsextrem, die Kritik an der fehlenden Brandmauer zu rechtsradikalen Gruppen oder die Enthüllung über das Potsdamer Deportationstreffen: Die AfD sieht sich permanent als Opfer, sie ist das ideelle Gesamtopfer, das sich ständig von irgendjemandem verfolgt, verleumdet oder ausgegrenzt fühlt - während sie in Wahrheit selbst so viele Menschen ausgrenzt.

Viel wichtiger aber ist doch: Ob eine Partei die Demokratie in Deutschland zertrümmern will, sollte nicht von der Befürchtung abhängig gemacht werden, dass diese Partei sich hinterher als Opfer präsentieren kann. Oder ob es ihr im Wahlkampf hilft. Entscheidend ist doch, ob sie gegen die Verfassung verstößt oder eben nicht. Alles andere ist Beifang. Bei islamistischen Vereinen oder Reichsbürgergruppen fragen wir doch auch nicht vorher, ob die Extremisten durch ein Verbot noch gestärkt werden, weil sie sich hinterher als Opfer inszenieren können. Das wäre absurd. Hier zählt allein die Frage, ob diese Organisationen gegen die verfassungsmäßige Ordnung arbeiten.

Auch das Grundgesetz kennt beim Thema Parteiverbot keinen Zusatz "nur wenn es politisch nicht mehr schadet als nützt". Im entsprechenden Artikel 21, Absatz 2 heißt es:

"Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig."

Natürlich darf man die möglichen politischen Folgen eines Parteiverbots nicht kleinreden oder ignorieren. So gibt es mittlerweile in ostdeutschen Landesregierungen die Befürchtungen, dass ein AfD-Verbot zu gewaltsamen Aufständen führen könnte. Die AfD sei mittlerweile zu groß und zu mächtig, als dass man sie verbieten könne, ohne auch den Frieden im Land zu bedrohen, hört man in Hintergrundrunden.

Eine Sorge, die man nicht leichtfertig wegwischen sollte, die aber dennoch nicht wegweisend sein sollte. Eine Demokratie ist nur dann wehrhaft, wenn sie ihre Rechtsmittel konsequent einsetzt und nicht vor ihren Feinden zurückweicht. Zudem sollte man aufpassen, dass das "schärfste Schwert" der wehrhaften Demokratie (das Parteiverbot), wie gerne gesagt wird, nicht zu ihrem stumpfesten verkommt, weil ständig neue Gründe angeführt werden, warum man es nicht anwenden sollte.

Zur Erinnerung: Die NPD entkam im Jahr 2017 nur deswegen einem Verbot, weil sie zu klein war (eine nicht unumstrittene Entscheidung der Karlsruher Richter). Heute soll die AfD nicht verboten werden, weil sie zu groß ist? Das wäre kaum mehr zu vermitteln.

Klar ist: Ein Parteiverbot hat – zu Recht – hohe Hürden und muss genau abgewogen werden. Erst zweimal in der Geschichte der Bundesrepublik (1952 und 1956) wurde es erfolgreich ausgesprochen. Umso weniger sollten jetzt politische Prophezeiungen über mögliche Folgen eine Rolle spielen als eine präzise Prüfung der Fakten: Ob die AfD an der Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Ordnung arbeitet, soll ausschließlich eine unabhängige Beurteilung von belastbaren und gerichtsfesten Beweisen entscheiden. Ein staubtrockener juristischer Prozess, ohne politisches Störfeuer.