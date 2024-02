Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es kommt selten vor, dass Regionen eines Staates ein anderes Land um Hilfe bitten. Anders bei Russland: Das Land wird regelmäßig um Schutz gebeten, wenn angeblich irgendwo russische Minderheiten bedroht sind. Das war etwa im Osten der Ukraine der Fall, in Georgien – und nun in Transnistrien. Die kleine selbsterklärte Republik sendete gestern einen Hilferuf gen Moskau: Die Republik Moldau setze die Region unter Druck, der Kreml müsse Maßnahmen ergreifen. Und das nur einen Tag, bevor Kremlchef Wladimir Putin heute seine Rede an die Nation halten will. Zufälle gibts.

Loading... Embed

Wäre es nicht so ernst, könnte man über diese Masche lachen. Immer wieder spult Putin dieselbe Geschichte ab, die so lautet: Russischsprachige Menschen seien im Ausland bedroht. Beweise bleiben Putin und die russischen Minderheiten der Öffentlichkeit dabei schuldig, aber das ist eigentlich auch egal – denn kritische Nachfragen duldet der Kremlchef ohnehin nicht.

Überraschend ist dieser wohlorchestrierte "Hilferuf" aus Transnistrien nicht. Putin zündelt in dieser Region Moldaus schon seit Jahren. Der Hintergrund: Als die Sowjetunion Anfang der 1990er zerfiel, spaltete sich die Republik Moldau ab. Es entbrannte ein Unabhängigkeitskrieg zwischen moldauischen und prorussischen Kräften. Schließlich griff die russische Armee ein: Transnistrien erklärte sich in diesem Zuge für unabhängig, was bislang weder Moldau noch ein anderer Staat auf der Welt anerkannt hat. Ein Teil der russischen Soldaten blieb und die Region wird bis heute prorussisch regiert.

Dieser Konflikt war lange eingefroren, gewann aber nach der russischen Invasion in die Ukraine deutlich an Brisanz. Und es ist wohl vor allem der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee zu verdanken, dass die Lage in Transnistrien nicht längst eskaliert ist. Denn ein Ziel Putins war es, die komplette südliche Ukraine zu besetzen. Die russische Armee wäre in dem Fall direkt an die Grenze zu Transnistrien gelangt, hätte dann die Möglichkeit gehabt, schweres Gerät und Personal in die Region zu bringen.

Doch so weit kam es nicht. Die russische Armee scheiterte an dem Versuch, die ukrainische Hafenstadt Odessa und Umgebung einzunehmen und ist im Laufe des Krieges auf die südliche Seite des Flusses Dnipro zurückgedrängt worden. Nun sorgt die ukrainische Armee mithilfe westlicher Raketen dafür, dass russische Kriegsschiffe um diese Ecke des Schwarzen Meeres einen großen Bogen machen müssen.

Was also folgt nun auf den "Hilferuf" aus Transnistrien? Verkündet Putin in seiner Rede an die Nation heute eine Annexion, der irgendwann in der Zukunft ein militärisches Einschreiten folgen wird? Möglich ist das, es passt auch in die russischen Großreichsfantasien. Doch es ist auch davon abhängig, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt: Je mehr das Land gegen Russland ins Hintertreffen gerät, desto wahrscheinlicher wird eine Eskalation in Moldau. Für den Moment ist aber naheliegender, dass Putin die Bitten aus Transnistrien für innenpolitische Zwecke ausschlachten wird.

Denn in Russland steht Mitte März die Präsidentschaftswahl an. Dass Putin gewinnen wird, steht außer Frage. Doch will er möglichst stark aus dieser Wahl gehen, die Chance nutzen, um die Bevölkerung, und vor allem die nationalistischen Strömungen, hinter sich zu versammeln. Und was passt da besser als ein neues Kapitel in der Erzählung, die Russen und ihre Identität seien bedroht und bräuchten Schutz?

Ein heilloses Durcheinander

Kennen Sie dieses Gefühl am Morgen, wenn man einen dieser Träume hatte, auf die man lieber verzichtet hätte? Dass man auf etwas zurennt, aber trotzdem nie an das Ziel gelangt?

So oder so ähnlich verhält es sich derzeit mit der Flüchtlingspolitik der Ampel. Das ist nicht per se als Vorwurf zu verstehen. Denn neidisch auf diejenigen, die derzeit Lösungen finden sollen und müssen, ist wohl niemand. Schaut man auf die Meinungsumfragen, verlangt ein großer Teil der Deutschen schnelle Resultate. Klar, die Menschen haben in ihrem Umfeld in den vergangenen Monaten all die Probleme zu spüren bekommen: Massenunterkünfte, teilweise in Turnhallen, überforderte Lehrer, die neben dem Alltag auch noch die Integration managen sollen, Neuankömmlinge, die vor den Unterkünften und rundherum den Tag verbringen, weil sie nicht direkt in Sprach- und Integrationskurse kommen.

Doch Maßnahmen, die schnell zu Resultaten führen, sind in diesem Feld rar. Unterbringungen lassen sich nicht mal eben aus dem Hut zaubern, ebenso wenig Übersetzer und Integrationshelfer. Es fällt den Kommunen auf die Füße, dass viele Strukturen nach den Krisenjahren 2015 und 2016 zurückgebaut wurden – auch, weil die Bundesregierung damals keine nachhaltige Strategie dafür entwarf.

Ein weiterer erschwerender Faktor ist die Masse an Akteuren, die mitmischt. Allein in der Politik: Die Kommunen kümmern sich vor Ort um Unterbringung und Integration, die Finanzierung liegt originär bei den Ländern, auch wenn der Bund unter die Arme greift. Letzterer wiederum setzt die Leitplanken für die politische Linie, allerdings auch nur begrenzt, denn die großen Entscheidungen spielen sich auf europäischer Ebene ab. Erschwerend kommt hinzu: Die Parteien der Ampelkoalitionen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sie das Problem managen wollen. Beispiel Bezahlkarte. Die Länder wollen eine bundespolitische Regelung, damit das Konzept später rechtssicherer ist. SPD und FDP wollen das auch, die Grünen aber nicht. Ein heilloses Durcheinander.

Mitten in diese Großgemengelage ist nun ein Landrat aus Thüringen geplatzt. Christian Herrgott heißt der Mann, der sich erst im Januar in einer äußerst knappen Wahl gegen einen AfD-Kandidaten im Saale-Orla-Kreis durchgesetzt hat. Als erster Landrat will er nun ein Gesetz nutzen, das bislang nicht zur Anwendung kam: Asylbewerber in dem Kreis sollen gemeinnützige Arbeiten erledigen, vier Stunden am Tag für 80 Cent pro Stunde. Wer sich weigert, soll sanktioniert werden, bis zu 180 Euro will der Landrat den Asylbewerbern dann abziehen. Das solle nicht nur für eine bessere Integration, sondern auch für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen.