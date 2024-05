Mancher in Berlin hofft, dass es nach der Europawahl am 9. Juni einfacher wird mit den Kompromissen im Haushaltsstreit. Sollte das stimmen, könnte es noch was werden mit dem Plan, den Haushalt Anfang Juli im Kabinett zu beschließen. Nur scheint das eher Wunsch als Wirklichkeit zu sein. Aus dem Wahlkampf kommt die Ampel nämlich nicht mehr raus. Im September gibt es Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, diverse Kommunalwahlen kommen hinzu. Überall drohen den Ampelparteien miese Ergebnisse, die Nervosität ist groß.

Vielleicht also sollte Olaf Scholz seine "Vorstellungen" zum Haushalt zumindest mal mit seinen Ministerinnen und Ministern teilen. Sonst drohen wir alle weiter in einer nervtötenden Zeitschleife sinnlosen Streits gefangen zu bleiben. Ob das alles irgendwann ein Happy End hat wie für Phil Connors und das Murmeltier im Film, ist dabei längst nicht ausgemacht. Berlin ist eben nicht Hollywood.

Der slowakische Premierminister Robert Fico ist angeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 59-jährige Politiker wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. In der Nacht gab es ein erstes Update zu seiner Not-Op. Die Polizei teilte mit, der Angreifer sei festgenommen worden. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist, berichten meine Kolleginnen und Kollegen hier.

Termine des Tages

Erst mal nach China: Russlands Präsident Wladimir Putin bricht zu seiner ersten Auslandsreise nach Übernahme seiner fünften Amtszeit auf. Ziel ist sein wichtigster Verbündeter: China und dessen Staatschef Xi Jinping. Putin dürfte sich weitere Rückendeckung im Krieg gegen die Ukraine sowie gute Geschäfte erhoffen.

Erst mal in die Kasse schauen: Der Arbeitskreis Steuerschätzung sagt voraus, wie hoch die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in diesem und in den folgenden Jahren voraussichtlich ausfallen. Am Nachmittag wird sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur wichtigsten innenpolitischen Frage dieser Wochen äußern: Was bedeutet das für den Haushalt 2025?