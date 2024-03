Politik lebt vom Wettbewerb der besseren Idee. Momentan ist es aber häufig so, dass selbst gute Ideen, solange schlecht geredet werden, bis vom Guten nur noch ein Zerrbild bleibt.

So war und ist es mit dem Bürgergeld. Als die Ampelregierung es vor einem Jahr einführte, war die Idee: wegzukommen von dem Vorurteil, Arbeitslose, das seien faule Menschen, die mit möglichst hohen Strafen zum Arbeiten gezwungen werden müssen. Dieser Gedanke war nicht nur im Hartz-IV-System tief verankert. Er ist es offenbar bis heute im kollektiven Bewusstsein.

Nun betonen zwar nicht nur die meisten Politiker , sondern auch Experten, faul und arbeitsunwillig seien nur die allerwenigsten. Trotzdem dominieren diese Wenigen die Debatte – und damit das öffentliche Bild vom Arbeitslosen. Diese Vorurteile bedient auch die Union mit ihrem Vorschlag für eine "Neue Grundsicherung", mit der sie das Bürgergeld abschaffen will.

Es ist das gute Recht der Union als Oppositionspartei, die – unbestreitbar vorhandenen – Schwachpunkte des Bürgergelds zu kritisieren und mit besseren Ideen in den politischen Ring zu steigen. Doch mit ihrem Vorschlag bedient sie fünf weitverbreitete Irrtümer.

Die Union behauptet, der Begriff suggeriere, dass es sich bei dieser Leistung, um etwas handele, das Bürger einfach so bekommen – bedingungslos . Richtig ist: Es soll Menschen, die nicht mehr arbeiten können oder ihre Arbeit verloren haben, ein Existenzminimum sichern.

Tatsächlich wollte die Ampel mit dem Bürgergeld, als sie es 2023 in zwei Stufen einführte, weg von Hartz-IV -Stigmatisierung . Bezieher von Sozialleistungen sind Bürger – und zwar nicht zweiter Klasse. Sie sollten als solche gesehen, ernst genommen und ihnen sollte als Bürgern zurück ins Arbeitsleben geholfen werden. Das war und ist die Idee – und nicht sie lebenslang zu alimentieren, während sie sich in die Hängematte des Lebens legen.

2. Irrtum: Die Faulen bringen das System in Verruf

Die CDU spricht von " großangelegtem Sozialleistungsmissbrauch , im Inland sowie durch im Ausland lebende Menschen". Den Nachweis für diese Behauptung bleibt sie aber schuldig. Sie bedient damit eine Erzählung: Das System werde im großen Stil missbraucht. Damit tut die Union genau das, wovon sie vorgibt, mit ihrem Konzept ankämpfen zu wollen. Sie bringt das Sozialsystem in Verruf – und mit ihm die Arbeitslosen.

Doch von wie vielen Menschen reden wir hier eigentlich? Selbst in den Hochzeiten von Hartz IV, als sogenannte " Totalverweigerer ", die eine zumutbare Arbeit nicht annahmen, noch scharf sanktioniert wurden, lag die Zahl nie höher als bei 3,5 Prozent aller Leistungsbezieher.

Die Union will "Totalverweigerern" die Bezüge vollständig streichen , wenn sie eine angemessene Arbeit ablehnen. Sie geht damit weit über das hinaus, was der Arbeitsminister unter dem Druck der Öffentlichkeit bereits angekündigt hat: "Totalverweigerern", die innerhalb eines Jahres zweimal ein Arbeitsangebot nicht annehmen, künftig bis zu zwei Monaten die Bezüge zu streichen.

Das Gleiche gilt wohl auch für die Idee, Menschen, die Termine nicht wahrnehmen, die Bezüge komplett zu streichen. Sicherlich, auch Praktiker wie der Jobcenter-Chef von Aachen sagen, dass es sinnvoll sei, mehr Druck auf diese Menschen auszuüben. Zumal auch in den Jobcentern Personalmangel herrscht und Termine, die nicht eingehalten werden, da doppelt ärgerlich sind. Doch er plädiert nicht für eine Totalstreichung, sondern für die Möglichkeit, mehr als die bislang möglichen zehn Prozent Kürzung androhen zu können. Sanktionen, das sagt auch er, lösen nicht alle Probleme.

Die Union fordert nun, der Fokus der Jobcenter müsse "wieder stärker auf eine intensive und qualifizierende Unterstützung der Hilfeempfänger" gelegt werden. Dabei war der Kern der Bürgergeld-Reform genau das: Vor allem Langzeitarbeitslose durch Qualifizierung und Beratung zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Das noch mehr und besser zu machen, mit mehr Beratern und besserer Ausstattung, ist ein ehrenwerter Vorschlag. Allein, es fehlt an Geld. Woher die Union dieses nehmen will, sagt sie nicht.