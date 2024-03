Der Cannabislegalisierung der Ampelregierung droht das Aus – wegen massiver Kritik aus den eigenen Reihen. Der Showdown steht am Freitag im Bundesrat an.

Es sollte der große Wurf sein, die drogenpolitische Kehrtwende. Auf den letzten Metern aber droht die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für den 1. April geplante Cannabislegalisierung zu scheitern – denn in den Reihen von Lauterbachs eigener Partei und der Grünen regt sich Widerstand. Und mit den Grünen ausgerechnet bei jener Partei, die so laut und engagiert wie keine andere seit Jahrzehnten für die Freigabe wirbt.

In den vergangenen Wochen war es Nordrhein-Westfalens Justizminister Benjamin Limbach (Grüne), der besonders deutlich gegen Lauterbachs Gesetz protestierte. Für die Legalisierung ist Limbach grundsätzlich zwar schon. Die damit verbundene Amnestie – also ein rückwirkender Straferlass – sei aber für die Justiz so nicht stemmbar, kritisiert er. Zehntausende Akten müssten dafür bis zum 1. April bearbeitet werden. Limbach fordert deswegen eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober. Damit liegt er partei- und länderübergreifend ganz auf Linie der Justizminister.

Niedersachsens SPD-Justizministerin Kathrin Wahlmann brachte ihre Kritik erst vor vier Tagen zu Papier – in einem Brief, direkt gerichtet an den Gesundheitsminister. "Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Lauterbach, lieber Karl", beginnt sie das Schreiben, das t-online vorliegt.

Auf sieben Seiten zerpflückt Wahlmann danach die geplante Amnestieregelung, warnt vor Überlastung und Rechtsunsicherheiten. Und betont: "Erneut" wolle sie darauf hinweisen, dass die geplante Amnestie in so kurzer Zeit die Gerichte und Staatsanwaltschaften "vor ganz erhebliche Probleme stellen wird". Sie bitte darum, ganz von der Amnestie abzusehen – oder zumindest bis zum 1. Oktober Zeit zur Bearbeitung zu gewähren.

Am Freitag wird es im Bundesrat zum Showdown kommen. Die Länderkammer soll das Gesetz zur Cannabislegalisierung aus dem Bundestag eigentlich nur absegnen, zustimmungspflichtig ist es nicht. Doch die Kritik ist parteiübergreifend inzwischen so groß, dass Lauterbachs Gesetz nun der sogenannte Vermittlungsausschuss droht – und damit womöglich der schleichende Tod für das gesamte Vorhaben.

Union will Gesetz ganz verhindern

Der Vermittlungsausschuss soll eigentlich bei Gesetzesvorhaben, die zwischen Bund und Ländern umstritten sind, Kompromisse herbeiführen. Lauterbachs großes Problem: Das kann ein langwieriger Prozess sein, manchmal hängen Gesetze über Monate fest.

Und während Teile der Grünen wie der SPD den Vermittlungsausschuss anrufen wollen, um mehr Zeit für die Justiz zu gewinnen, hat die Union ganz andere Pläne: Sie will die Cannabislegalisierung durch Verzögerungen im Ausschuss ganz verhindern. Man könnte sagen: Der Vermittlungsausschuss soll ein Verhinderungsausschuss werden. Ein Ort, an dem das Gesetz so lange blockiert wird, bis womöglich gar ein neuer Bundestag gewählt wird.

So jedenfalls ließe sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verstehen, der am Wochenende überdeutlich wurde: "Der Freistaat Sachsen wird am Freitag im Bundesrat für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen", schrieb er am Samstag beim Kurznachrichtendienst X. "Mein Ziel ist es, dass dieses Gesetz niemals wieder aus dem VA herauskommt."

Davor warnt Lauterbach seit Wochen. Im Interview mit t-online sagte er: Die Union wolle das Gesetz in den Vermittlungsausschuss zwingen – und es "am langen Arm verhungern lassen, bis die Legislaturperiode vorbei ist". Am Montag bekräftigte er diese Einschätzung: "Ich glaube, das Cannabisgesetz wird im Vermittlungsausschuss sterben."