Solarwatt will Produktion in Dresden einstellen

Das Dresdner Unternehmen Solarwatt will die Produktion von Solarmodulen Ende August vorerst stoppen. "Der aggressive Verdrängungswettbewerb in der Solarbranche lässt uns keine andere Wahl", sagte der Geschäftsführer Detlef Neuhaus am Montag in Dresden.