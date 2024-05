t-online: Herr Gressel, die russische Armee intensiviert in der Ukraine ihre Angriffe und gewinnt an mehreren Frontabschnitten Gelände. Die USA sehen aber aktuell keine Gefahr eines Durchbruchs. Teilen Sie diese Analyse?

Gustav Gressel ist als Senior Policy Fellow bei der politischen Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" (ECFR) tätig. Er beschäftigt sich in seiner Forschung schwerpunktmäßig mit den militärischen Strukturen in Osteuropa und insbesondere mit den russischen Streitkräften.

Wir erleben aktuell die befürchtete Sommeroffensive, die im Prinzip an denselben Hauptachsen verläuft wie die Angriffe im Winter. Im Osten bei Krasnohoriwka, Tschassiw Jar oder bei Otscheretyne. Im Norden laufen die russischen Vorstöße in Richtung Kupjansk. Das sind die Hauptachsen dieses Angriffs, und dort beobachten wir aktuell Kämpfe mit sehr hoher Intensität.

Nein. In jedem Frontabschnitt greifen zwar Kräfte in Divisionsstärke – also bis 30.000 Soldaten – an, aber jeweils sukzessive: Artillerievorbereitung, Stoßtrupps, dann werden Kräfte nachgezogen und die Artillerie nimmt sich den nächsten Graben vor. Der aktuelle Kräfteeinsatz bei dieser Offensive ist zwar groß, verteilt sich aber auf viele Angriffsachsen und Abschnitte.