Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser

Elon Musk hat seit einigen Tagen einen neuen Lieblingsfeind. Sein Name: Alexandre de Moraes, Bundesrichter in Brasilien. Musk, der Besitzer der Plattform X, die vorher als Twitter bekannt war, nennt Moraes einen "Tyrannen", "Diktator" oder "Voldemort", in Anlehnung an den Bösewicht aus der "Harry Potter"-Buchreihe.

Moraes hatte sich die Beschimpfungen dadurch "verdient", dass er am Wochenende die X in Brasilien sperren ließ. Die Begründung: Musk tue zu wenig gegen die Verbreitung von Falschnachrichten und Hassbotschaften. Der oberste brasilianische Gerichtshof bestätigte Anfang der Woche die Sperrung.

Eine andere Techgröße hat aktuell ähnliche Probleme. In Frankreich wurde zuletzt Pawel Durow, der Gründer des Messengerdienstes Telegram, festgenommen. Auch ihm wird mangelnde Kooperation mit Behörden vorgeworfen. Durow ist mittlerweile gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro wieder frei. Er muss sich aber regelmäßig bei der Polizei melden und darf Frankreich vorerst nicht verlassen.

Beide Ereignisse offenbaren etwas, das so mächtige Männer wie Musk und Durow vermutlich nicht mehr wussten. Nämlich, dass sie trotz ihres Einflusses und Reichtums nicht über dem Gesetz stehen.

Dass Musk in Brasilien irgendwann Ärger drohte, war zu erwarten. Denn die brasilianische Justiz hatte ihm schon länger Untätigkeit vorgeworfen. Immer wieder wurden Musk Konten genannt, die aufgrund strafrechtlich relevanter Inhalte gelöscht werden sollten. Dem kam die Plattform nur teilweise nach. Zuletzt hatte der Techmilliardär auch seine Verbindungsleute in Brasilien abgezogen. Dabei ist auch ein Ansprechpartner in dem Land gesetzlich vorgeschrieben.

Unwichtig ist diese Verbannung für Musk nicht. Das Land in Südamerika liegt weltweit hinsichtlich der Zahl an Nutzern von X auf Rang sechs. Dass in Brasilien so scharf gegen X vorgegangen wird, hat allerdings auch eine längere Vorgeschichte: Unter dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro wurde das Netz mit Falschinformationen zu seinen Gunsten überschwemmt. Trauriger Höhepunkt waren Anfang 2023 schwere Ausschreitungen in der Hauptstadt Brasilia, nachdem Bolsonaro abgewählt worden war und sich die Mär von einer gestohlenen Wahl verbreitet hatte. Eine Untersuchungskommission kam später zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Putschversuch gehandelt hatte.

In Frankreich wird gegen Telegram-Gründer Durow ermittelt, weil mithilfe seiner Plattform Kriminelle mit Drogen handeln und Geld waschen sollen, er aber nichts dagegen tut. Auch in Südkorea sind die Behörden mittlerweile aufgewacht, weil auf der Plattform pornografische "Deepfakes" kursieren sollen. Dabei werden mithilfe von Künstlicher Intelligenz falsche Fotos oder Videos von echten Frauen erstellt.

Wer Beispiele für fehlende Kontrollen auf der Plattform hierzulande finden will, muss auch nicht lange suchen. Offene Telegram-Gruppen, in denen sich etwa Drogen bestellen lassen wie beim Pizzaservice, findet man in Berlin mit wenigen Handgriffen.

In der EU gilt seit Februar ein neues Maßnahmenpaket, der sogenannte Digital Services Act, kurz DSA. Er schreibt vor, dass die großen Plattformen selbst verantwortlich für die Regulierung ihrer Inhalte verantwortlich sind, in denen etwa illegale Handlungen dargestellt werden, die die Meinungsfreiheit einschränken oder die öffentliche Sicherheit oder Wahlprozesse bedrohen könnten. Auch Straftaten müssen gemeldet werden. Je mehr Nutzer eine Seite hat, desto strenger sind die Vorgaben. Die EU-Kommission prüft wiederum für sich, ob sich die Plattformen an die Vorgaben halten.

Natürlich sind die Forderungen nach mehr Regulierung ein zweischneidiges Schwert. Die Gefahr der Zensur ist dabei nie weit entfernt. Eine Sperrung von Plattformen wie bei X in Brasilien darf nur die absolute Ausnahme bleiben. Möglicherweise ist eine so drastische Maßnahme auch nur verständlich, wenn man die Vorgeschichte in dem Land kennt.

Musk und Durow stilisieren sich gerne als Beschützer der absoluten Freiheit im digitalen Raum. An der generellen Funktionsweise von X oder Telegram ist auch wenig auszusetzen. Wer etwa schnelle Informationen zu Ereignissen überall auf der Welt sucht, für den bleibt X weiter ein unverzichtbares Medium. Telegram ist eine wichtige Kommunikationsplattform für Menschen, die überall auf der Welt in Autokratien leben. Wer etwa wissen will, was die letzten verbliebenen kremlkritischen Stimmen aus Russland aktuell sagen, sollte ihre Telegram-Kanäle abonnieren.

Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass diese Plattformen einen Freibrief dafür haben, Straftaten allen Platz der Welt einzuräumen. Der Weg zwischen Kontrolle einerseits und Freiheit andererseits ist im Netz wahrlich kein einfacher. Ein wichtiger erster Schritt wäre allerdings, dass die Bosse der Plattformen überhaupt einsehen, dass es ein Problem gibt.

Wohin dieses Problem führen kann, wird immer deutlicher. Für die Radikalisierung von Islamisten etwa gewinnen soziale Medien, in denen sie zur Gewalt aufrufen können, immer mehr an Bedeutung. "Es braucht keine radikalen Moscheen mehr", sagte mir nach dem Anschlag von Solingen etwa der Terrorismusexperte Peter Neumann. Vor zehn Jahren sei das noch anders gewesen. Ginge es nach ihm, sollte man die Plattformbetreiber vor eine einfache Wahl stellen: entweder mehr gegen die Probleme tun oder Geldstrafen zahlen.

Der öffentliche Druck wäre aktuell jedenfalls da. Und ohne eine bessere Regulierung könnten wir bald vor noch größeren Problemen stehen. Die bereits erwähnten, mit KI-Manipulation erstellten Pornobilder in Südkorea dürften nur ein Anfang sein, wenn erst einmal politische Akteure versuchen werden, unsere Netzwerke mit maschinell produzierten Fake-Inhalten zu überziehen, die sich von echten Aufnahmen nicht mehr unterscheiden lassen.