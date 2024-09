Die Ukraine scheint die russische Armee in diesem Frontabschnitt derzeit nicht mehr in Rückzugsgefechte verwickeln zu können. Möglich ist, dass die ukrainische Armee auf ihre gut ausgebaute Verteidigungslinie bei Prokowsk vertraut. Das Problem: Es ist die letzte verbliebene ukrainische Linie in Donezk. Sollte hier Russland ein Durchbruch gelingen, würde Putins Armee wahrscheinlich den kompletten Donbass unter ihre Kontrolle bringen.

Die gute Nachricht aus Perspektive Kiews ist allerdings, dass Russland dafür noch Jahre brauchen könnte. Trotzdem steht Selenskyj innenpolitisch unter Druck. Während Russland Truppen nach Kursk verlegt, könnte auch die Ukraine zunehmend gezwungen sein, die Front im Donbass zu stärken – es ist ein ständiges Schachspiel, bei dem Kiew ein strategisches Ziel der Kursk-Offensive bislang nicht erreicht hat: die Schwächung der russischen Angriffsintensität in Donezk.

Russland zeigt keine Verhandlungsbereitschaft

Im Gegenteil. Putin scheint gewillt zu sein, einen Teil seines Territoriums zeitweise aufzugeben, für einen Sieg im Osten der Ukraine. Auch im Informationsraum tobt zwischen Kiew und Moskau gegenwärtig ein wilder Kampf um die Deutungshoheit. Selenskyj betont die ukrainischen Erfolge in der Region Kursk, Putin lobt dagegen russische Gewinne im Donbass. Die Armee mache in der Ostukraine Fortschritte in einem "Tempo, wie wir es lange nicht mehr hatten", erklärte der russische Präsident am Montag in der Mongolei.

Auch der Kreml steht unter Druck, schließlich kündigte Putin auch am Montag wieder an, die ukrainischen "Banditen" aus Russland vertreiben zu wollen. Aber damit scheint sich Moskau Zeit zu lassen, man vertraut darauf, dass die ukrainische Offensive nun weitestgehend gestoppt wurde. Auch das ist wiederum eine Taktik mit hohem Risiko, denn je länger sich ukrainische Truppen in der Region festsetzen, desto schwieriger wird es für Russland, diese Gebiete zurückzuerobern.

Laut Selenskyj ist es ein weiteres Ziel der Kursk-Offensive, Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Auch das klappt bislang offensichtlich nicht. Der Kreml lässt in diesen Tagen keinen Zweifel daran, dass Russland aktuell Verhandlungen ablehnt. Putin sagte noch im März: "Jetzt zu verhandeln, nur weil ihnen die Munition ausgeht, wäre irgendwie lächerlich von unserer Seite." Kremlsprecher Dmitri betonte wiederholt seine Skepsis, dass auch Donald Trump den Krieg nicht beenden könne.