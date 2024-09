Unerwartete Wendung im Nahost-Krieg?

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

es gibt kaum etwas Beruhigenderes als die Wiederholung des Altbekannten. Vertraute Worte, tausendmal gehört, lassen die Augenlider müde herabsinken. Das Neue, Unerwartete, Schockierende regt uns auf, weckt Interesse – Routine hingegen schläfert ein. Dabei kann es passieren, dass man etwas Wesentliches verpasst.

Der Libanon steht am Abgrund, im Nahen Osten droht ein neuer Krieg: Wer alt genug ist, hat diese Sätze so oft gehört, dass sie schon fast zu einer lebensbegleitenden Melodie geworden sind. Selbst das Kurzzeitgedächtnis hat den bevorstehenden Untergang längst in die hinteren Hirnschubladen verfrachtet. Wie oft sind wir im vergangenen Jahr vor einem "Flächenbrand" in der Region gewarnt worden, einer "gefährlichen Eskalation?", dem "Pulverfass" "Die Hölle bricht los", wie es UN-Generalsekretär António Guterres diese Woche ausdrückte. Schon der Gedanke ans Zählen dieser Formulierungen macht ein bisschen müde.

Stimmen aus Israel machen uns aber schlagartig wieder hellwach. Der Oberkommandierende der israelischen Streitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, hat seinen Soldaten bei einem Truppenbesuch mitgeteilt, ihr Vorstoß in den Südlibanon werde vorbereitet. Die Pressestelle der Armee verbreitete die Szene als Video. Die Hisbollah, die stärkste Armee im Libanon, soll von einer israelischen Bodenoffensive also nicht überrascht, sondern vom Gedanken daran eingeschüchtert werden. Der Showdown steht noch nicht unmittelbar bevor: Das ist die gute Nachricht, aber leider auch die einzige. Denn die Lage verändert sich. Das Erdbeben beginnt nicht sofort – aber es baut sich auf.

Der Eindruck, dass das Beben noch ein bisschen auf sich warten lässt, hängt allerdings stark vom Aufenthaltsort ab. Ferne hilft, Nähe nicht. In der Woche, die jetzt zu Ende geht, haben 90.000 Menschen im Libanon die Flucht ergriffen, und es ist erst Freitag. Im Bombenhagel der israelischen Jets starben an einem einzigen Tag mehr als 550 Menschen, darunter fast 150 Frauen und Kinder. Zahllose Libanesen wissen in ihrer Panik nicht, wohin sie sich noch retten sollen. Tausende Familien sind über die Grenze nach Syrien geflohen. Weil es dort sicherer ist. Das muss man erst mal sacken lassen.

In Israel herrscht ebenfalls Unruhe. Vor knapp einem Jahr, am 7. Oktober 2023, hatten die Horden der Hamas die Grenzzäune des Gazastreifens überwunden und mehr als 1.100 Menschen auf teils bestialische Weise getötet, Frauen vergewaltigt, Unschuldige verschleppt. Als am Tag danach der israelische Gegenangriff auf Gaza begann, eröffnete im Norden die Hisbollah eine zweite Front gegen Israel und ließ dort ihre Raketen niedergehen. Aus der Distanz erscheinen die Attacken aus dem Libanon begrenzt: Es sind symbolische Gesten der Solidarität mit den Palästinensern in Gaza, mehr nicht. Dass Bewaffnete ein paar Mal versuchten, aus dem Libanon in israelische Siedlungen vorzudringen, ist im Ausland kaum wahrgenommen worden, so kläglich scheiterten die Attacken.

Doch wer nahe der Grenze wohnt, hat bei dem Gedanken, schwer bewaffnete Hisbollah-Kämpfer könnten plötzlich die Straße herunterkommen, sofort den Horror des 7. Oktober im Kopf. Das Massaker bleibt ein Trauma für die Nation. Jederzeit kann im Norden Israels eine Rakete vor der eigenen Haustür einschlagen – oder im Wohnzimmer. Kinder versammeln sich in Bunkern zum Schulunterricht. Das ist kein Leben, sondern ein Albtraum. Mehr als 60.000 Israelis packten ein, was sie konnten, und flohen aus dem Norden.

Der Wunsch, die unerträglichen Verhältnisse zu beenden, müsste beide Seiten eigentlich zusammenbringen, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist gegenwärtig schwer zu sagen, ob die Israelis mit ihren verstärkten Angriffen auf die Hisbollah einem Plan folgen oder nur die Gunst der Stunde nutzen. Einerseits wäre es denkbar, dass Premier Benjamin Netanjahu und sein Generalstab den Konflikt schrittweise eskalieren, um der Terrortruppe eine unmissverständliche Botschaft nahezubringen: dass sie für den Beschuss Nordisraels einen Preis zahlen muss, der zu hoch für sie ist. Andererseits ist die feinsinnige Unterscheidung zwischen dem Schlagabtausch, der seit einem Jahr andauert, und einem Krieg, der daraus erwachsen könnte, nur im bequemen Sessel weitab der Kampfzone möglich. Vor Ort ist der Krieg schon längst im Gange. Und wenn der Feind im Krieg sich eine Blöße gibt, dann schlägt man zu – ob mit oder ohne ausgefeilten Masterplan.

Nach den Blößen muss man nicht mehr suchen: Die Hisbollah taumelt wie nie zuvor. Die explodierenden Pager und Funkgeräte der vergangenen Woche haben die interne Kommunikation der Truppe ruiniert. Seitdem hat Israel durch gezielte Luftschläge wesentliche Teile der Hisbollah-Führungsstruktur ausgeschaltet. Zugleich zerstörten israelische Bomben binnen wenigen Tagen einen erheblichen Teil des Waffenarsenals. Beim wichtigsten Verbündeten, den iranischen Revolutionsgarden, herrscht ebenfalls Panik. Auch hier: flächendeckende Verbote für die Nutzung von Kommunikationstechnik, bis die Geräteberge auf israelische Manipulation und auf Sprengstoff untersucht worden sind. Zugleich läuft eine großangelegte Überprüfung des Spitzenpersonals auf mögliche Spione. Auch im Iran scheint sich der Eindruck verdichtet zu haben, dass der israelische Geheimdienst Mossad über tiefe Einblicke verfügt und die Panzerschränke mit den Schlachtplänen gläsern geworden sind.

An dieser Stelle darf ich Sie nun doch mit einer guten Nachricht überraschen. Jahrzehntelang hat der Iran die libanesische Hisbollah aufgepäppelt und zu einer Armee geformt, vor der die Generäle in Tel Aviv gehörigen Respekt haben. Sollte Israel es wagen, den Iran mit einem schweren Schlag anzugreifen – insbesondere um das iranische Nuklearprogramm zu stoppen – käme der Gegenschlag aus dem Libanon direkt von nebenan. Die Hisbollah ist aus Teheraner Sicht ein Abschreckungsinstrument ... gewesen, muss man hinzufügen, wenn der Konflikt noch lange so weitergeht. Das macht selbst die härtesten Hardliner im Iran nervös.

Aus Teheran ist deshalb erheblicher Druck zu erwarten, dass die Hisbollah einer Verhandlungslösung zustimmt – Gesichtsverlust hin oder her. Am selben Strang zieht ausgerechnet das Weiße Haus. Eine weitere Katastrophe wie den Gaza-Krieg kann man in Washington so kurz vor der Präsidentschaftswahl überhaupt nicht gebrauchen: Die Demokraten streiten darüber, wie man mit Israel umgehen soll, und Trump ist der lachende Dritte? Das fehlte gerade noch.

Die Erzfeinde Israel und Hisbollah könnten sich deshalb notgedrungen in einer Allianz als Friedensengel wiederfinden. Überraschend? Gewiss. Der Nahe Osten hat so manche unerwartete Wendung zu bieten. Die Menschen in der Region hätten verdient, dass es endlich eine gute ist.