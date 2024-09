Es droht der Kollaps

Sie sitzen bei einem Treffen der G20-Außenministerinnen und Außenminister eigentlich nur wenige Meter auseinander, aber politisch trennen sie Welten. Als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihre westlichen Amtskollegen am Mittwoch in New York auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen, gibt es keinen Raum für Höflichkeiten. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine herrscht Eiszeit zwischen dem Westen und Russland – und es gibt sich auch niemand Mühe, diese Feindseligkeiten zu überspielen.

Lawrow kommt kurz vor seinem Redebeitrag in den Saal. Er spricht mit kaum einem G20-Mitglied, blickt, bis er an der Reihe ist, starr auf einen Stapel Papier. Dann tut er das, was er seit Beginn der russischen Invasion auf internationalen Gipfeln perfektioniert hat: Er liest emotionslos von Zetteln ab. In der ersten Hälfte seiner Rede lobt er so ziemlich jedes internationale Bündnis, in dem westliche Länder nicht aktiv mitarbeiten. Danach schimpft er über die USA und ihre Verbündeten, weil sie ihre Wirtschaftsmacht ausnutzten, um Staaten wie Russland zu unterdrücken. Der Westen müsse an Einfluss verlieren, so ähnlich lautet Lawrows Fazit.