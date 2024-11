Kopiert News folgen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wissen Sie schon, wen Sie im Februar wählen? Keine Sorge, das dürfen Sie selbstverständlich für sich behalten. Weit mehr als das "Wen" interessiert mich ohnehin das "Warum". Eine Freundin erzählte mir kürzlich, ihre Mutter wähle seit Jahrzehnten grundsätzlich dieselbe Partei – völlig egal, ob die Ideen im Wahlprogramm ihr Leben oder das ihrer Kinder und Enkel verbessern oder verschlechtern. Das hat mich einigermaßen sprachlos zurückgelassen.

Andererseits ist so viel Loyalität fast schon wieder beeindruckend – und hat den Nebeneffekt, wenig empfänglich für die leeren Versprechen und Falschaussagen von Rechtsaußen zu sein. Bei einem erheblichen Teil der Bürgerinnen und Bürger ist das offenbar anders: Schaut man sich die aktuellen Antworten auf die sogenannte Sonntagsfrage an, also die Frage, wen die Deutschen wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann zeigt sich: Fast jeder Fünfte würde die AfD wählen – und sie damit zur zweitstärksten Kraft im Bundestag machen.

Loading... Embed

Ein Grund, warum so viele Menschen Demokratiefeinden in die Arme laufen, liegt genau in dieser Feindseligkeit: Denn sie haben das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen verloren. Wer das Gefühl hat, dass die Demokratie nicht mehr für ihn liefert, der wendet sich ab. Das hat man in den USA gesehen. Und so könnte man es im Frühjahr auch in Deutschland beobachten.

Ein Problem, das die Demokraten in den USA komplett unterschätzt haben, war die wirtschaftliche Not vieler Amerikaner. Die meisten haben nicht deshalb für Donald Trump gestimmt, weil er gegen Migranten oder Abtreibung gewettert hat, sondern weil er ihnen weisgemacht hat, mit ihm hätten sie wieder mehr Geld in der Tasche. Dass dem wirklich so sein wird, lässt sich bezweifeln, aber Trump hat das Problem immerhin benannt. In fast keinem Wahlkreis sind die Reallöhne seit der Trump-Ära gestiegen. Die Inflation hat in den USA voll zugeschlagen. Und das, obwohl die Wirtschaft deutlich besser lief als in vielen anderen Staaten – insbesondere auch besser als in Deutschland.

Das US-Wahlergebnis sollte daher eine Warnung für Deutschland sein. Zwar zogen die Reallöhne hierzulande zuletzt leicht an, die Menschen konnten sich also wieder mehr kaufen, doch erstens liegt die Kaufkraft trotzdem noch unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie und zweitens erfahren nicht alle Inflation in gleichem Maß. Wer etwa vor dem Preisanstieg sein Brot beim Handwerksbäcker gekauft hat, kann auf billiges Supermarktbrot umsteigen. Wer hingegen schon immer auf die günstigsten Angebote angewiesen war, bleibt auf der Belastung sitzen.

Im Warenkorb, mit dem die Statistiker die Inflation messen, sind diese Unterschiede nicht einberechnet. Dort gibt es nur ein Durchschnittsbrot. Will heißen: Nur weil sich die Inflation im Schnitt wieder auf einem normalen Niveau eingependelt hat, muss das nicht für jeden Bürger gelten. Mieter zum Beispiel erleben mitunter eine höhere Inflationsrate als Eigentümer, wenn ihre Mieten steigen, während der Zinssatz für den Hauskredit über mehrere Jahre stabil bleibt. Und wer mehr Geld hat, kann einen Teil davon anlegen, um die Inflationslast zu mindern. Diese Option haben viele mit niedrigem Einkommen nicht, weil sie schlicht jeden Euro benötigen.

Wenn der Bundestagswahlkampf mit der Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat heute so richtig beginnt, sollten die demokratischen Parteien nicht denselben Fehler machen wie die Demokraten in den USA. Sie sollten nicht unterschätzen, welchen Einfluss das Portemonnaie auf die Wahlentscheidung vieler Menschen hat. "Es reicht nicht, darauf zu setzen, dass man Investitionen in der Wirtschaft ankurbelt, die dann irgendwann bei den Leuten ankommen", sagte die deutsche Ökonomin Isabella Weber, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts Amherst in den USA, im Interview mit dem Podcast "Lage der Nation". Es brauche Maßnahmen, die die finanzielle Situation der Menschen sofort verbessern. Nur so lasse sich ihr Vertrauen in die Demokratie zurückgewinnen.

Als Beispiel für eine solche Maßnahme nannte sie Preisbremsen, wie sie die Ampelkoalition bei Strom und Gas durchaus schon genutzt habe. Ähnliches sei denkbar für bestimmte Grundnahrungsmittel oder bei den Mieten. Bis neuer Wohnraum geschaffen ist und dadurch die Preise sinken, vergehe Zeit, die viele nicht hätten. Die Bauprojekte sollte man daher mit einem Mietendeckel kombinieren. Rechtlich möglich wäre das in jedem Fall. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel in Berlin gekippt, aber nur deshalb, weil das Land nicht zuständig war. Der Bund hingegen könnte dieses Instrument sehr wohl einführen.

Ein weiterer Vorschlag: Mieter sollen ihre Heizkostenabrechnung selbst senken können, indem sie von ihren Vermietern verlangen dürfen, eine Wärmepumpe einzubauen. Der Vermieter wiederum würde dafür vom Staat kompensiert werden. So hätte man gleichzeitig noch etwas zur Bekämpfung des Klimawandels getan und den Bürgern gezeigt, dass dieser Kampf nicht nur mit Entbehrungen einhergehen muss, sondern ihren täglichen Lebensstandard verbessert – indem Heizen für sie günstiger wird und sie in den immer heißer werdenden Sommern zu Hause nicht mehr schwitzen müssen. Schließlich kann eine Wärmepumpe auch kühlen.

Das Geld für solche Staatsausgaben ließe sich zum Beispiel über eine Lockerung der Schuldenbremse holen, jetzt, wo die FDP absehbar nicht mehr in Regierungsverantwortung kommt. Warum das gut und richtig wäre, will ich nicht noch einmal aufrollen. Das hat meine Kollegin Heike Vowinkel in diesem Tagesanbruch bereits getan. Andere Möglichkeiten wären eine Reform der Erbschaftsteuer oder die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Es ist allein eine politische Entscheidung, so zu tun, als gäbe es diese Optionen nicht.

Die Wahlkämpfer dürfen sich gerne andere Sofortmaßnahmen ausdenken, um die Menschen zu entlasten. Wichtig ist nur, dass sie es tun. Sonst spart man sich die Demokratie kaputt.

Geheuchelte Geschlossenheit

Lasset die Spiele beginnen: Wenn Präsidium und Bundesvorstand der SPD Olaf Scholz an diesem Montag als Kanzlerkandidat nominieren, ist klar: Spätestens jetzt ist Deutschland im Wahlkampfmodus. Und da es sich immer besser kämpft, wenn man sich nicht bereits intern zerlegt, versuchen es die Spitzenpolitiker der SPD nun mit demonstrativer Geschlossenheit – und sei die auch nur geheuchelt.