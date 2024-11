Im Zuge ihrer turbulenten Kandidatenkür verliert die SPD weiter an Zustimmung. In einer aktuellen Insa-Umfrage für "Bild" kommt die Partei von Noch-Kanzler Olaf Scholz auf 14 Prozent Zustimmung und verliert damit zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwoche. Damit ist die SPD der größte Verlierer der aktuellen Erhebung.

FDP kann nach Umfrage wieder hoffen

Der beliebteste Kanzlerkandidat der Deutschen wäre der Umfrage zufolge aber Boris Pistorius mit 33 Prozent Zustimmung. Im direkten Vergleich mit dem Verteidigungsminister erhält auch Friedrich Merz nur noch 24 Prozent Zustimmung, während Robert Habeck in diesem Rennen mit 14 Prozent auf dem dritten Platz landet. Am Donnerstag teilte Pistorius allerdings mit, dass er nicht als Kanzlerkandidat der SPD zur Verfügung stehe . Damit dürfte die Entscheidung für Olaf Scholz gefallen sein.

Die FDP wiederum konnte ihre Zustimmungswerte in der Umfrage um einen Punkt auf fünf Prozent verbessern und würde so wieder in den Bundestag einziehen. Die Grünen legten ebenfalls um einen Punkt zu und erreichen nun elf Prozent. Die Union liegt unverändert mit 32 Prozent Zustimmung an erster Stelle, gefolgt von der AfD mit 19 Prozent.