Endlich ein Lichtblick

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

in diesen Tagen fällt es schwer, an das Gute im Menschen zu glauben. So viel Elend in der Welt, so viel Not, so viele Barbaren auf Chefsesseln. Der Moskauer Zar treibt den demokratischen Westen vor sich her, im Gazastreifen verlegt sich die israelische Armee wieder aufs Bomben, in der Türkei kartätscht der Sultan Oppositionelle nieder, im fernen Osten droht China Taiwan mit Krieg, beim Donald und seiner Dilettantenbande sind ohnehin Hopfen und Malz verloren. So viel Niedertracht, Gemeinheit und Gewalt, da kann man wirklich verzweifeln.

Kann man, muss man aber nicht. So, wie es vielerorts Schatten gibt, gibt es andernorts auch Lichtblicke. Sie bekommen weniger Aufmerksamkeit als die Herren der Finsternis, wenden die Dinge aber zum Besseren. Dafür braucht es meistens gar nicht viel, keine Milliarden, keine Macht, keine Militärmaschine. Es braucht nur eine clevere Idee, ein paar Kontakte und engagierte Menschen. Schon lässt sich die Welt ein bisschen besser machen.

Von so einem Projekt möchte ich Ihnen heute berichten. Aid Pioneers heißt es. Es handelt sich um ein humanitäres Netzwerk, das anders funktioniert als klassische Hilfsorganisationen: Das Berliner Team junger Leute hat sich darauf spezialisiert, in Kriegs- und Katastrophengebieten schnell, unbürokratisch und nachhaltig Hilfe bereitzustellen. Das funktioniert verblüffend gut und kommt Tausenden Notleidenden in Afrika, der Ukraine und dem Gazastreifen zugute. Ich finde das Projekt so spannend, dass ich die beiden Gründer Alexis Broschek und Julian Adler getroffen habe. Hier sind ihre Antworten auf meine Fragen:

Alexis, Julian, ihr steht am Anfang eures Berufslebens. Warum investiert ihr eure Zeit und Kraft, um eine Hilfsorganisation aufzubauen?

Alexis Broschek: Die Weltordnung gerät immer mehr ins Wanken. Wir glauben, dass sich viele Menschen in unserem Alter die Frage stellen, was konkret gegen globale Konflikte, gegen den Klimawandel und gegen abnehmende internationale Kooperation getan werden kann. Aufgrund der vielen erschütternden Schlagzeilen haben wir uns wie viele andere in unserem Alter oft hoffnungslos gefühlt. Die Aid Pioneers sind ein Mittel gegen diese Hoffnungslosigkeit: Dass wir gemeinsam mit lokalen Partnern und vielen Unterstützern eigene Hilfsprojekte anschieben können, motiviert uns jeden Tag.

Wie kamt ihr auf die Idee, Aid Pioneers zu gründen?

Julian Adler: Wir wollten uns ehrenamtlich engagieren. Dabei haben wir schnell festgestellt, wie viel Verbesserungspotential es im Non-Profit-Sektor gibt, also bei nichtstaatlichen Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Viele Menschen sehen in der Entwicklungszusammenarbeit nur Bürokratie und Ineffizienz. Das muss nicht so sein. Wir wollten konkret etwas bewirken, also haben wir mit einigen Mitstreitern nach unserem Studium Aid Pioneers gegründet.

Was unterscheidet euch von anderen Hilfsorganisationen?

Alexis Broschek: Wir bringen drei zentrale Akteure zusammen: erstens lokale Organisationen in Krisengebieten. Sie kennen die dringendsten Bedürfnisse vor Ort und sind in der Lage, Hilfsprojekte wirksam umzusetzen. Allerdings fehlen ihnen oft die nötigen Ressourcen, vor allem eine zuverlässige Stromversorgung und medizinische Hilfsgüter. Zweitens hilfsbereite Unternehmen des globalen Privatsektors: Sie haben Zugang zu Ressourcen, wie zum Beispiel Medikamente oder Solaranlagen, wissen jedoch oft nicht, wie sie sich effektiv in Krisengebieten engagieren können. Und drittens gibt es viele Menschen, die spenden möchten. Wir verbinden alle drei Akteure durch effizientes Management: Indem uns Unternehmen Zugang zu günstigen oder sogar kostenlosen Dienstleistungen und Hilfsgütern bieten, können wir Spendengelder hebeln und lokale Organisationen besonders effektiv unterstützen.

Wie sieht das konkret aus?

Alexis Broschek: Zwei Beispiele: Wir sprechen Energiefirmen an und können mit ihrer Hilfe Solaranlagen zu einem Preisrabatt von 70 Prozent bauen lassen. Oder wir beschaffen einen Container mit medizinischen Hilfsgütern im Warenwert von einer halben Million US-Dollar für nur 20.000 Euro und lassen ihn an Hilfsorganisationen in der Ukraine oder im Gazastreifen liefern.

Warum konzentriert ihr euch auf Solarenergie und medizinische Güter?

Julian Adler: In Kriegen werden vor allem medizinisches Verbrauchsmaterial, Operationsbesteck und Medikamente dringend benötigt. Geht es später um den Wiederaufbau, sind es eher Geräte wie Sauerstoffkonzentratoren, Anästhesiemaschinen oder Intensivbetten. Viele unserer lokalen Partner berichten uns aber, dass sie solche Geräte oft gar nicht nutzen können – schlichtweg, weil der Strom fehlt. Schulen und Krankenhäuser in Krisengebieten müssen teils bis zu 60 Prozent ihres Budgets für Dieselgeneratoren ausgeben oder können lebensrettende Behandlungen gar nicht erst durchführen. Da kann eine Solaranlage Abhilfe schaffen: Sie spart nicht nur über Jahrzehnte mehrere Tonnen CO₂ und Hunderttausende Euro an Dieselkosten, sondern liefert auch verlässlich Strom – etwa für die Kühlung von Medikamenten oder den Betrieb lebenswichtiger Geräte. Man kann sich ja vorstellen, was passiert, wenn in einem Krankenhaus der Strom ausfällt.

Was sind gegenwärtig eure wichtigsten Projekte?

Alexis Broschek: In den vergangenen zwölf Monaten haben wir mehr als 150 Schulen und Krankenhäuser in acht Ländern mit Hilfsgütern im Gesamtwert von mehr als 14 Millionen Euro unterstützt. Zu unseren wichtigsten Projektgebieten gehören die Ukraine, Syrien und Äthiopien.

Wie viele Menschen profitieren von eurer Hilfe?

Julian Adler: Das kann man natürlich nie exakt messen. Aber wir schätzen, dass die Unterstützung rund 480.000 Menschen erreicht hat.

Wie stellt ihr sicher, dass Spendengeld wirklich bei den Bedürftigen vor Ort ankommt?

Julian Adler: Bei uns erhält jeder Spender einen Tracking-Link, sobald der Container mit der Hilfslieferung unterwegs ist. So kann er die Hilfslieferung live verfolgen. Die belieferten Krankenhäuser schicken uns bei Ankunft des Containers Fotos und stellen detaillierte Übergabeprotokolle aus, die wir mit unseren Packlisten abgleichen. Auch die Produktionsdaten unserer Solaranlagen sind online einsehbar, sodass wir jederzeit nachvollziehen können, ob alle gelieferten Teile vor Ort funktionieren oder ob etwas abhandengekommen ist. Auf diese Weise möchten wir unseren Spendern eine lückenlose und transparente Nachverfolgung ihrer Hilfe ermöglichen – so umfassend, wie es in Kriegs- und Krisengebieten eben machbar ist.