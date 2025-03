Stephan Thome lebt in Taiwan, letztes Jahr hat der deutsche Autor das Buch " Schmales Gewässer, gefährliche Strömung. Über den Konflikt in der Taiwanstraße " veröffentlicht. Im Gespräch erklärt Thome, warum China Taiwans Existenz nicht erträgt, wie Pekings Griff nach der Insel aussehen könnte und wie Donald Trump auch diese Weltregion in Unsicherheit stürzt.

Stephan Thome: Niemand kann mehr als 75 Jahre in permanenter Angst leben. So lange dauert diese Bedrohung ja schon an. Das ist psychologisch unmöglich. Viele Menschen hier haben sich daher an die zahlreichen Nadelstiche Chinas gewöhnt, andere haben beschlossen, sie zu ignorieren. Einige glauben auch nicht mehr, dass sich die Lage noch einmal zuspitzen könnte. Als deutsche Journalisten nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder einreisten, wunderten sich manche, warum die Leute hier in Taipeh in den Cafés und nicht in den Bunkern saßen.