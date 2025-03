Der CDU-Chef und designierte Kanzler Friedrich Merz: Sein Haushalt könnte durch ein Gerichtsurteil in Schieflage geraten. (Quelle: IMAGO/imago)

Das Bundesverfassungsgericht könnte mit einer Entscheidung am Mittwoch die Finanzplanung der kommenden Bundesregierung noch einmal gewaltig über den Haufen werfen. Am 26. März urteilt das Gericht in Karlsruhe über den Solidaritätszuschlag. Falls dieser für grundgesetzwidrig befunden wird, fehlen Merz' Regierung auf einen Schlag 12 bis 13 Milliarden Euro, rechnet "Der Merkur" vor.