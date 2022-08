Selenskyj verurteilt Altkanzler Schröder: "Verhalten ist ekelhaft"

Altkanzler Gerhard Schröder polarisiert – nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Ukraine. Kurz nach seinem Besuch in Russland hatte Schröder das Land als "verhandlungsbereit" bezeichnet. Der Konter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ließ nicht lange auf sich warten. Am Mittwochabend sagte er in seiner täglichen Videoansprache, es sei "ekelhaft, wenn ehemalige Führer großer Staaten mit europäischen Werten für Russland arbeiten, das im Krieg gegen diese Werte kämpft." Schröders Namen nannte der Präsident der Ukraine dabei nicht explizit.