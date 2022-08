Skurriles Video der Ukraine: "Du wähltest die Krim. Großer Fehler.""

Aktualisiert am 12.08.2022 - 09:31 Uhr

Aktualisiert am 12.08.2022 - 09:31 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums könnte als deutliche Warnung an russische Touristen verstanden werden. "Solange sie nicht einen unangenehm heißen Sommerurlaub haben wollen, raten wir unseren verehrten russischen Gästen davon ab, die ukrainische Krim zu besuchen. Denn noch so viel Sonnencreme kann sie nicht von den gefährlichen Folgen des Rauchens in verbotenen Bereichen schützen", schreibt das Ministerium auf Twitter.