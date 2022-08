Igor Girkin: Wurde der Ex-Separatistenführer Putin zu gefährlich?

Rätsel um Igor Girkin Der Ultranationalist, dem Putins Kurs zu weich ist

Von Lisa Becke , Daniel Mützel Aktualisiert am 14.08.2022 Igor Girkin (Archiv): Der Russe fordert entschlosseneres militärisches Handeln. (Quelle: dpa-bilder)

Nach Medienberichten wurde der glühende Nationalist und Kremlkritiker Igor Girkin festgenommen – von Behörden auf der Krim. Was steckt dahinter?

Monatelang zog der ehemalige Separatistenführer Igor Girkin das russische Regime in seinen Veröffentlichungen in den Dreck: Zu "inkompetent" sei die Militärführung, und die Invasion in der Ukraine voller "taktischer Fehler". Doch nun könnte es erst mal still werden um den rechten Hardliner: Girkin soll von russischen Behörden auf der Krim festgenommen worden sein. Das schreibt unter anderem die ukrainische Zeitung "The Kyiv Independent". Auch der Girkin-Vertraute Aleksandr Zhuchkovskiy bestätigte die Meldung.

Demnach soll Girkin mit einem gefälschten Pass versucht haben, an die Front in der Ukraine zu gelangen, um dort zu kämpfen. Doch die Behörden auf der Krim haben ihn festgesetzt.

Girkin hingegen bestritt die Festnahme am Sonntag. Das schreibt der Investigativjournalist Christo Grozev auf Twitter. In einem Post im russischen Netzwerk VK habe Girkin zudem mitgeteilt, dass er zwar noch nicht am Krieg teilnehme, dies aber "früher oder später tun werde", zitiert ihn Grozev. Ob tatsächlich Girkin hinter dem Beitrag steckt oder ein Mitstreiter, der derzeit seinen Account benutzt, ist unklar.

Der härteste Kritiker des Kremls – von rechts

Girkins Festnahme wäre eine neue Eskalationsstufe zwischen dem Kreml und seinem härtesten Kritiker im rechtsnationalen Lager. Seit Wochen ledert Girkin ungebremst in den sozialen Medien gegen die aus seiner Sicht "unfähige" russische Armeeführung, die viel mehr für einen russischen Sieg tun müsse. So attackierte er etwa auch den russischen Verteidigungsminister Sergej Shoigu mehrfach direkt: Dieser sei verantwortlich dafür, dass der Krieg in der Ukraine für Russland so schlecht laufe – auch weil Shoigu korrupt sei, sich nur für PR und Geld interessiere, zitiert die "NZZ" Girkin in einem Podcast.