Der Tod der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau hat in Russland eine Welle der Empörung losgetreten – und sorgt offenbar für Rachegedanken, vor allem bei den Kriegspropagandisten rund um Kremlchef Wladimir Putin .

Zudem rief sie dazu auf, Verwaltungs- und Zivilgebäude in der Ukraine anzugreifen. Weitere Journalistinnen und Journalisten ergänzten ihren Beitrag mit Adressen, die ihrer Meinung nach Ziel von Attacken werden sollten – unter anderem das Verwaltungsgebäude des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Simonyan erinnerte damit an mehrfache Drohungen Moskaus, die Kommandozentralen in Kiew ins Visier zu nehmen. Tsargrad TV zitierte außerdem den russischen Militärkommandant Akim Apachev: "Das ist natürlich ein großer Verlust für uns alle, aber ich möchte anmerken, dass er sicherlich gerächt wird", sagte er in einem Interview.