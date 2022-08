Putin will Armee vergrößern: "Tut man, wenn man sich auf längeren Konflikt einstellt"

Sechs Monate Krieg gegen die Ukraine haben der russischen Armee massive Verluste eingebracht, jetzt will Präsident Putin die Zahl seiner Soldaten per Dekret erhöhen: Um 137.000 auf 1,15 Millionen Mann soll die Truppe zum 1. Januar vergrößert werden. Mit zivilem Personal hätte sie dann offiziell 1,9 Millionen Angehörige. Fachleute sind allerdings skeptisch, ob Putin seine ausgelaugten Streitkräfte per Federstrich vergrößern kann.

"Russland dürfte ernsthafte Schwierigkeiten haben, in so kurzer Zeit eine so große Zahl neuer Soldaten zu mobilisieren", schreibt das renommierte "Institute for the Study of War" (ISW) in seinem jüngsten Lagebericht zum Ukraine-Krieg. "Nicht nur die Rekrutierer haben große Schwierigkeiten, auch die Trainingskapazitäten der Armee sind seit dem 24. Februar geschrumpft, da Russland viele Ausbilder zum Kampf in die Ukraine geschickt hat und dort viele von ihnen dort gefallen sind." Daher sei es unwahrscheinlich, dass die von Putin ausgegebene Soll-Stärke von 1,15 Millionen Mann erreicht werde, so das ISW.