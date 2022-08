Die große Gegenoffensive im Ukraine-Krieg? Das sagen Experten

Am Montag hatte Humenjuk mitgeteilt, die Offensive konzentriere sich auf die Gebiete auf dem rechten Ufer des Flusses Dnipro. Dort kontrolliert Russland nur wenige Gebiete, eine Rückeroberung würde der Ukraine die Verteidigung erleichtern.

Gesicherte Informationen gibt es dazu bislang kaum. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte zwar die ukrainischen Angriffe, behauptete aber, sie seien "jämmerlich gescheitert". Die Ukraine habe massive Verluste erlitten, sowohl bei Soldaten als auch bei Technik. Die Ukraine teilte ihrerseits ebenfalls mit, für erhebliche Verluste bei den russischen Truppen gesorgt zu haben.

Die Informationen können bislang nicht unabhängig überprüft werden. Was aber ist über die Offensive bekannt und wie kann sie eingeschätzt werden? Ein Überblick:

Militärexperte spricht von sehr unklarer Lage

Das britische Verteidigungsministerium erklärte in einer Sicherheitsmitteilung, der "Umfang des ukrainischen Vorstoßes" könne zwar nicht bestätigt werden. Die Armee habe aber das "Artillerie-Feuer an Frontabschnitten in der ganzen Südukraine erhöht", um russische Versorgungslinien mit "Präzisionsschlagen mit hoher Reichweite" zu unterbrechen.

Der deutsche Militärexperte Carlo Masala sprach im Interview mit dem Radiosender Bayern 2 von einer sehr unübersichtlichen Lage. "Wir bekommen kaum Informationen aus der Stadt beziehungsweise rund um die Stadt, die wirklich neutral verifizierbar sind", sagte der Experte.

Es sei klar, dass gestern ukrainische Artillerie Stellungen der Russen angegriffen habe und dass eine Verteidigungslinie der Russen gefallen sei. "Was aber unklar ist, ist, ob dieser Stoß wirklich der Stadt Cherson gilt und wieweit die Ukraine jetzt in der Lage ist, ich sage jetzt mal, mit Verbänden in diese Stadt vorzudringen", so Masala. Von einer großen Gegenoffensive könne er derzeit nicht sprechen.

Berichte über befreite Siedlungen

Die US-amerikanische Denkfabrik "Institute for the Study of War", die täglich einen Lagebericht veröffentlicht, teilt mit, dass laut ukrainischen Offiziellen am Montag erste russische Verteidigungslinien durchbrochen wurden. Die Streitkräfte versuchen demnach "durch die wochenlangen ukrainischen Himars-Schläge verursachte Unterbrechung der russischen Kommunikationslinien am Boden auszunutzen." Himars sind Mehrfachraketenwerfer, die die Ukraine aus den USA geliefert bekommen.

Russische Militärblogger berichten laut dem ISW zudem darüber, dass die ukrainischen Truppen mehrere Siedlungen im Umfeld der Stadt Cherson befreit hätten. Auch der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf ukrainische Militärquellen, vier Dörfer bei Cherson, darunter Prawdyne, seien erobert worden.

Pentagon-Vertreter: "Abtasten" an der Front