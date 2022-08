Visa-Bann gegen Russland bleibt aus: Europa sollte die Tür offen lassen

Der Schritt in die Rechtsstaatlichkeit muss machbar bleiben

Auch wenn die Unterstützung für die Untat des Überfalls in Russland groß ist: Die Hoffnung, dass unter den rund 140 Millionen Russen auch Köpfe weilen, die sich gegen das Dauerfeuer an Lügen wehren, muss bestehen bleiben.

Denn die EU wurde auch als Reaktion auf Krieg in Europa gegründet. Es sollte ihr Reflex sein, russischen Friedensbewegten die Tür so offen wie möglich zu halten. Dass stattdessen Wege in den Westen verkompliziert werden sollten, macht offensichtlich, wie die Angst an europäischen Überzeugungen nagt.