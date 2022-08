Visa-Stopp für Russen: Daran scheiden sich die Geister

Gleichzeitig habe man in der EU ein "starkes Interesse daran, weiterhin Kontakt mit liberalen Russen zu pflegen", so der Europarechtler. Auch wenn die öffentliche Unterstützung für den Krieg groß zu sein scheine, gebe es auch viele Russen, die ihn ablehnten. Für Petersen scheint die Forderung nach einem Visa-Bann deshalb eher "ein symbolischer Akt" zu sein als eine zielführende Maßnahme.

Putin, der lachende Dritte?

Auch Benjamin Tallis, Analyst für europäische Sicherheitspolitik, sieht darin eher Symbolpolitik – allerdings eine positive: Das Einreiseverbot wäre "ein deutliches Zeichen für die Entschlossenheit Europas, die Ukraine zu unterstützen und sich gegen den bösartigen Revanchismus Russlands zu stellen", schreibt er in einem Gastbeitrag für das österreichische Nachrichtenmagazin "Profil". Es sei ein Schritt, mit dem man "Engagement" im Sinne der Ukraine zeigen könne, so Tallis.

Marie Dumoulin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations befürchtet hingegen, ein Reiseverbot für Russen würde vor allem Putin in die Karten spielen. Die Forderungen nach einem EU-weiten Visa-Bann enthielten einen "gefährlichen Fehler in der Analyse", so die Expertin zu "Euractiv". "Indem es die Russen stigmatisiert, würde es die Propaganda des Kremls anheizen, der seit Jahren und insbesondere seit der Offensive in der Ukraine eine angebliche 'Russophobie' des Westens beklagt."