Ukraine-Krieg | Gegenoffensive im Großraum Cherson: "Operative Stille"

Am 29. August hat die Ukraine eine lange angekündigte Gegenoffensive gestartet. Das russische Verteidigungsministerium denunzierte den Vorstoß schnell als Luftschloss: Nichts als "Propaganda". Doch laut der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) berichteten auch russische Militärblogger bereits am Montag von einer "Vielfalt an ukrainischen Attacken" insbesondere im Großraum Cherson in der Südukraine.