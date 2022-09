Shitstorm nach Baerbock-Fakevideo: "Wie abgehoben kann man sein?"

Mögliche Proteste wegen hoher Energiepreise im Herbst und Winter werden den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) zufolge nicht zur Aufhebung von Sanktionen gegen Russland führen. "Wir werden an der Seite der Ukraine stehen, und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrechterhalten werden, selbst wenn es für Politiker sehr schwierig wird", sagte die Grünen-Politikerin bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch in Prag .

Heftige Kritik an Baerbock

Doch bei ihrer Solidaritätsbekundung sorgte die Grünen-Politikerin auch für eine Kontroverse. "Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe, dass wir sie unterstützen, solange sie uns brauchen, dann möchte ich liefern", sagte Baerbock in Prag auf Englisch. "Unabhängig davon, was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte liefern." Anfangs kursierte ein Video auf Twitter, in dem der Kontext dieser Aussage herausgeschnitten wurde – die Empörung über die Außenministerin in den sozialen Netzwerken war groß. Der Vorwurf: Baerbock stellt als Ministerin die ukrainischen Interessen über die der deutschen Bevölkerung.