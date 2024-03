Russland hat im Angriffskrieg gegen die Ukraine derzeit die Oberhand. Doch die Streitkräfte verlieren bei ihren Vorstößen Tausende Soldaten – und zuletzt erstaunlich viele Flugzeuge.

Russland rückt in der Ostukraine immer weiter vor. Seit der Eroberung Awdijiwkas Mitte Februar haben die russischen Truppen weitere Dörfer in der näheren Umgebung eingenommen. Dabei nehmen die Russen jedoch hohe Verluste in Kauf – nicht nur unter ihren Soldaten. Seit dem 17. Februar 2024 hat die Ukraine den Abschuss von insgesamt 15 Flugzeugen der russischen Luftwaffe gemeldet. Experten liefern eine erstaunliche Begründung dafür.

Zu Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar 2022 setzte der Kreml seine Kampfflugzeuge direkt auf ukrainischem Territorium ein – und erlitt wegen der ukrainischen Luftverteidigung hohe Verluste. Dann änderte Russland seine Taktik: Kampfjets stiegen vor allem über eigenem Territorium auf, um von dort aus Raketen auf Ziele in der Ukraine abzuschießen. Nur selten drangen sie in den ukrainischen Luftraum ein, und dann nur in geringer Höhe und für kurze Zeit.

"Erheblicher Vorteil bei der Feuerkraft"

Laut der ukrainischen Militärdenkfabrik Centre for Defence Strategies ist es damit jedoch vorbei: "Der Feind hat die Angst vor dem Einsatz von Flugzeugen direkt über dem Schlachtfeld überwunden", schrieben die Analysten Ende Februar. Dabei müsse Russland zwar hohe Verluste bei seiner Luftwaffe in Kauf nehmen, doch die russischen Bodentruppen würden so einen "erheblichen Vorteil bei der Feuerkraft" gewinnen, so die Experten.

Video | Sturmbrigade filmt Vorstoß: Video zeigt Kämpfe aus nächster Nähe Player wird geladen Quelle: Reuters

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die Militäranalysten der US-Denkfabrik Institute für the Study of War (ISW): "Die russischen Streitkräfte scheinen bereit zu sein, weitere Verluste in der Luftwaffe zu riskieren, um taktische Gewinne in der Ostukraine zu erzielen", heißt es im täglichen Ukraine-Lagebericht vom Samstag. Zuvor habe Russland auf Verluste bei seiner Luftwaffe stets mit einer Phase der Zurückhaltung beim Einsatz der Flugzeuge reagiert, so das ISW weiter. Ein solcher Effekt sei durch die zuletzt hohen Verluste jedoch nicht zu bemerken.

Auch der Militärexperte Gustav Gressel sagte im Interview mit t-online: "Ein Grund für diese Abschüsse ist, dass die russische Luftwaffe in den vergangenen Monaten in dem Krieg immer aktiver geworden ist." Laut seiner Einschätzung stellt die Ukraine der russischen Luftwaffe zudem "Hinterhalte". Das komplette Interview lesen Sie hier.

Awdijiwka: Ein Erfolg der Russen unter hohen Verlusten

Mitte Februar gelang den russischen Streitkräften mit der Eroberung der Kleinstadt Awdijiwka so ein mindestens symbolischer Erfolg. Die Stadt lag seit Beginn der Kampfhandlungen im Donbass im Jahr 2014 an der Frontlinie und war von der ukrainischen Armee zu einer Festung ausgebaut worden. Wegen akuten Munitionsmangels musste die Ukraine die Stadt letztlich aufgeben und sich zurückziehen. Besonders in den letzten Tagen vor der Eroberung soll Russland laut ISW-Einschätzung örtlich begrenzt eine Luftüberlegenheit gehabt haben.

In der monatelangen Schlacht hatte man der russischen Armee jedoch hohe Verluste zugefügt. Ein russischer Militärblogger berichtete von mindestens 16.000 Toten aufseiten Russlands in der Schlacht um Awdijiwka. Die Ukraine soll hingegen zwischen 5.000 und 7.000 Mann verloren haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Seitdem rückt Russland in dem Gebiet weiter vor, versucht das Momentum seines Erfolgs zu nutzen und die ukrainischen Truppen weiter zurückzudrängen. Dabei setzten die russischen Streitkräfte laut dem ISW erneut darauf, die Luftüberlegenheit wiederherzustellen, die sie bei der Eroberung Awdijiwkas innehatten. Man habe offenbar beschlossen, dass "die Fortsetzung der Offensivoperationen mit Luftunterstützung das Risiko des Verlusts weiterer Flugzeuge überwiegt", schreibt das ISW.