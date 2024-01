Russland hat zwei seiner wichtigsten Flugzeuge wohl durch Beschuss in der Ukraine verloren. Die ukrainischen Truppen könnten dabei eine neue Waffe eingesetzt haben.

Am vergangenen Sonntag verkündete die Ukraine den Abschuss zweier strategisch wichtiger Flugzeuge der russischen Luftwaffe. Dabei handelte es sich um ein A-50 Aufklärungsflugzeug und eine Iljuschin Il-22M. Schon bald begannen die Spekulationen: Wie könnten der Ukraine diese Abschüsse gelungen sein?

Auch Russlands Militärblogger fingen an, Gerüchte zu streuen: Angeblich habe die russische Flugabwehr selbst die Abschüsse zu verantworten. Von "menschlichem Versagen" war die Rede, ein bloßer "Bedienungsfehler" habe zum Abschuss der für Russlands Luftwaffe essenziellen Flugzeuge geführt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Warum die russische Flugabwehr von den kremlnahen Bloggern als derart unfähig dargestellt wird, ist unklar. In jedem Fall ist der Verlust der Flugzeuge ein herber Rückschlag für Wladimir Putin und seine Truppen. "Die A-50 und die Il-22M haben russische Luftschläge gegen die Ukraine koordiniert", erklärt Militärexperte Nico Lange im Gespräch mit t-online.

Welche russischen Flugzeuge wurden abgeschossen?

Bei der A-50 des Herstellers Berijew handelt es sich um ein Aufklärungsflugzeug. Mit ihrem Radar kann es Flugzeuge und Marschflugkörper aus rund 300 Kilometern Entfernung orten. Normalerweise fliegt sie mit einer Besatzung von 15 bis 20 Mann. Nach dem Abschuss wurden keine Überlebenden gemeldet. Es ist bereits das zweite A-50-Exemplar, das im Ukraine-Krieg für Russland verloren ging. Im vergangenen Frühjahr hatten belarussische Partisanen einen der Flieger beschädigt.

Die Iljuschin Il-22M soll es hingegen nach dem Beschuss schwer beschädigt zum russischen Flugplatz in Anapa geschafft haben. Das Flugzeug wird auch als Kommandozentrale genutzt, ist aber vermutlich nicht mehr einsatzfähig. Später tauchte ein mutmaßliches Foto der Maschine auf, das schwere Schäden am Heckruder zeigt. Vor dem Angriffskrieg verfügte Russland wohl über zehn bis zwölf dieser Maschinen. Im vergangenen Juni war bereits ein Exemplar beim Marsch der Gruppe Wagner auf Moskau´von den Söldnern abgeschossen worden.

Ist die Ukraine für die Abschüsse verantwortlich?

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer hält einen Abschuss der zwei Maschinen durch die Ukraine am vergangenen Sonntag für die wahrscheinlichste Variante: "Blickt man auf die Abschussorte der beiden Flugzeuge, bemerkt man, dass diese recht weit auseinanderliegen", sagt er t-online. Die A-50 verschwand über der ukrainischen Stadt Kyryliwka am Asowschen Meer vom Radar, die Il-22M schaffte noch die Landung in Anapa, wurde also wahrscheinlich weiter südlich getroffen. Beide Orte trennen gut 230 Kilometer Luftlinie. "Ein Abschuss von gleich zwei derart hochwertigen Systemen durch die eigene Luftverteidigung wäre deshalb ein großer Zufall", meint Reisner.

Auch Nico Lange ist sich sicher, dass die Ukraine für den Abschuss verantwortlich ist. Er sieht den Erfolg der Ukraine als "Teil einer größeren Operation der Ukraine im Süden in Richtung der Krim". Dort mache die Ukraine bereits seit Längerem Fortschritte, so Lange: "Die russische Luftverteidigung – Radare, Sensorik und Luftüberwachung – wird systematisch ausgeschaltet, mehrere Kampfjets wurden in dem Gebiet bereits vom Himmel geholt." Mehr dazu sehen Sie in diesem Video.

Eine Besonderheit dieser Operationen ist laut dem Militärexperten, dass sich die Ukraine auf die "hochtechnologischen Systeme der Russen" konzentriere. Damit sind etwa S-300-Flugabwehrsysteme – die mit Marschflugkörpern angegriffen wurden – oder die jüngst abgeschossenen Flieger gemeint. "Denn im Gegensatz zu Artilleriegranaten oder Drohnen kann Russland diese nicht so einfach ersetzen."