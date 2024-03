Aktualisiert am 06.03.2024 - 08:44 Uhr

Bericht: Nato-Land erwägt Soldaten in der Ukraine

Nach Frankreich und Kanada kommen auch aus Tschechien Stimmen, die eigene Soldaten in der Ukraine nicht ausschließen. Kämpfen sollen sie aber nicht.

Der tschechische Präsident Petr Pavel scheint der Option, Soldaten in die Ukraine zu schicken, nicht grundsätzlich abgeneigt zu sein. Er sei dafür, nach neuen Wegen zur Unterstützung der Ukraine zu suchen, einschließlich einer möglichen Entsendung von Truppen für ein "nicht kämpferisches Engagement", berichteten tschechische Medien am Dienstag.

Die Erklärung wurde nach Angaben der tschechischen Nachrichtenwebsite "Novinky" während Pavels gemeinsamer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron abgegeben. Pavel habe gesagt, es mache keinen Unterschied, ob ukrainische Soldaten ihr Training in Tschechien oder in der Ukraine erhielten.

Seitens der tschechischen Regierung gab es bislang keine offizielle Stellungnahme zu den Berichten. Pavel habe sich für eine Fortsetzung der Diskussion über die mögliche Präsenz westlicher Soldaten in der Ukraine ausgesprochen und die Partnerländer aufgefordert, "uns nicht dort einzuschränken, wo wir es nicht müssen", zitiert ihn "Novinky".

Frankreich und Kanada schließen Truppen nicht aus

Vergangene Woche hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Aufsehen erregt, als er die Option ins Spiel brachte, Soldaten seines Landes in der Ukraine einzusetzen. Bei seinem Besuch in Tschechien wiederholte er seinen Vorschlag. Nach einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Pavel sagte er zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: "Ist das unser Krieg oder nicht? Können wir wegschauen in dem Glauben, dass wir den Dingen ihren Lauf lassen können? Ich glaube nicht. Und deshalb habe ich einen strategischen Schub gefordert, und ich stehe voll dahinter."