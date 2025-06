Newsblog zum Ukraine-Krieg Putins Truppen marschieren an Grenze zu Finnland auf

Von t-online Aktualisiert am 18.06.2025 - 13:50 Uhr Lesedauer: 12 Min.

Finnland – neu errichteter Grenzzaun an der Grenze zu Russland (Archivbild). Auf russischer Seite wird die Truppenpräsenz verstärkt. (Quelle: IMAGO/Roni Rekomaa/imago)

News folgen Artikel teilen

Satellitenbilder belegen den Bau neuer russischer Militäranlagen an der Grenze zu Finnland. Selenskyj wirft Putin Terrorismus vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 18. Juni

Loading...

Russland verstärkt Truppen an Grenze zu Nato-Staat Finnland

Zwei Jahre nach dem Nato-Beitritt von Finnland arbeitet Russland Medienberichten zufolge daran, seine militärische Präsenz in der Nähe der russisch-finnischen Grenze zu verstärken. Wie der finnische Rundfunksender Yle anhand von neuen Satellitenaufnahmen veranschaulichte, hat Russland in Kandalakscha in der Oblast Murmansk mit umfassenden Bauarbeiten für eine Garnison für eine Artilleriebrigade begonnen.

Dies sei das erste konkrete Anzeichen für eine dauerhafte Vergrößerung der Anzahl an Soldaten nahe der Grenze, berichtete der Sender. Die Lokalbehörden in Murmansk gaben demnach an, an dem Ort rund 150 Kilometer östlich der Grenze eine neue Militärstadt zu errichten und ältere Wohnhäuser zu renovieren. Die Aufnahmen zeigen nach Yle-Angaben auch in anderen russischen Militärstandorten unweit der Grenze Veränderungen.

Finnland war nach Russlands Überfall auf die Ukraine der Nato beigetreten. Das Land gehörte bis 1917 zum russischen Zarenreich.

Die Zahl der Opfer nach russischem Angriff steigt weiter

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist die Zahl der bei den massiven russischen Angriffen getöteten Menschen auf 22 gestiegen. Es seien noch einmal sechs Leichen aus den Trümmern eines teils zerstörten neunstöckigen Gebäudes gezogen worden, teilte der Zivilschutz nach den nächtlichen Einsätzen am Morgen mit. Allein dort starben demnach bei den Angriffen vom Dienstag 17 Menschen; insgesamt seien in der Hauptstadt 22 Menschen getötet und 134 verletzt worden, teilte die Behörde mit. Die Bergungsarbeiten dauerten an, hieß es.

Innenminister Ihor Klymenko hatte erklärt, dass ein Marschflugkörper vom Typ Ch-101 direkt in das neungeschossige Hochhaus eingeschlagen sei. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer Stellungnahme: "Solche Angriffe sind reiner Terrorismus. Und die ganze Welt, die USA und Europa müssen endlich so reagieren, wie zivilisierte Gesellschaften auf Terroristen reagieren."

Auch Außenminister Andrii Sybiha verurteilte den Angriff ebenfalls und bezeichnete ihn als "massiven und brutalen Schlag", der bewusst auf den G7-Gipfel abgestimmt war. "Putin tut dies absichtlich ... Er sendet ein Signal der völligen Missachtung an die Vereinigten Staaten und andere Partner, die ein Ende der Tötungen gefordert haben", sagte Sybiha. "Nur mit entschlossenen Schritten und echtem Druck auf Moskau kann man ihm das Gegenteil beweisen."

Insider: Trumps Ukraine-Gesandter Kellogg wird Lukaschenko treffen