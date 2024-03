Putin sieht wohl nur noch zwei Optionen

Kremltruppen verstärken Angriffe auf Charkiw

Berichte darüber, dass für Putin eine Eroberung Charkiws in den Fokus rückt, sind nicht ganz neu. Bereits im Januar hatte die Ukraine vor einer russischen Offensive in der Region gewarnt. Mehr dazu lesen Sie hier. Und schon zu Beginn der russischen Invasion waren die Kremltruppen auf die Großstadt vorgerückt und hatten große Teile der gleichnamigen Region erobert. Die ukrainische Gegenoffensive im Herbst 2022 schlug die Angreifer dann jedoch zurück.

Russland war also bisher nie in der Lage, Charkiw einzunehmen. Die Stadt steht dennoch unter ständigem Beschuss, allein schon wegen ihrer Nähe zu Russland. In den vergangenen Tagen haben die russischen Attacken mit Drohnen und Raketen nochmals zugenommen. Über mehrere Nächte hat Russland schwere Luftangriffe geflogen, die vor allem die Energieinfrastruktur zum Ziel hatten.

Zwangevakuierungen im Gespräch

Die Stadt hatte besonders bei der Stromversorgung mit großen Einschränkungen zu kämpfen. Der Bürgermeister Charkiws, Ihow Terechow, erklärte am Sonntag im staatlichen Fernsehen, ein Wärmekraftwerk sowie alle elektrischen Umspannwerke seien zerstört worden. "Es gibt keine Antwort auf die Frage, wie lange die Reparaturarbeiten andauern werden", so Terechow. Laut seinen Angaben hatten lediglich 40 Prozent der Bevölkerung Strom, nur noch 60 Prozent wurden mit Wärme versorgt. Mittlerweile können alle Haushalte zumindest stundenweise wieder mit Strom versorgt werden, meldete der Betreiber des Stromnetzes am Montagabend.

Angesichts zunehmender Angriffe in der Region erwägt die Militärverwaltung Charkiws "Zwangsevakuierungen" in Zonen, die besonders stark unter russischem Feuer stehen, berichten mehrere ukrainische Medien übereinstimmend. Als besonders umkämpft gilt das Gebiet um die Stadt Kupjansk. Auch am Mittwoch hat es in dem Gebiet wieder Verletzte durch russische Artillerie- und Raketenangriffe gegeben. Drei Männer und eine Frau im Alter von über 50 Jahren seien in verschiedenen Städten und Dörfern verletzt worden, teilte Gouverneur Oleg Sinegubow am Mittwoch in Onlinediensten mit.

Heftige Gefechte im Süden und Osten der Ukraine

Die ukrainische Luftwaffe erklärte unterdessen, Russland habe in der Nacht 13 Angriffsdrohnen iranischer Bauart auf die Ukraine abgefeuert. Davon seien zehn über der Region Charkiw, der benachbarten Region Sumy sowie in der Nähe der Hauptstadt Kiew abgeschossen worden. Wie Charkiw ist auch Kiew zuletzt wieder vermehrt zum Ziel massiver Luftangriffe der russischen Streitkräfte geworden. Zudem schlugen russische Raketen und Drohnen vor allem in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer und in Krywyi Rih in der Zentralukraine ein.