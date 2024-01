Charkiw ist wegen des Widerstands gegen die russische Invasion ein wichtiges Symbol in der Ukraine. Nun könnte eine neue Offensive auf die Stadt drohen.

Charkiw ist eine "Heldenstadt". Diesen Titel hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der Millionenstadt im Nordosten des Landes im vergangenen März verliehen. Ukrainische Soldaten hatten russische Versuche zurückgeschlagen, Charkiw gleich zu Beginn von Russlands Angriffskrieg einzunehmen. Die Stadt liegt nur knapp 30 Kilometer vor der ukrainisch-russischen Grenze. Später war sie Ausgangspunkt der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer 2022.

Doch Wladimir Putin hat seinen Plan zur Eroberung Charkiws offenbar noch nicht ad acta gelegt. Zuletzt feuerte Russland immer wieder mit Raketen und Drohnen auf die Stadt. Es gab mindestens sieben größere Luftangriffe seit Jahresbeginn, Dutzende Menschen wurden verletzt. Auch das rund 100 Kilometer weiter östlich gelegene Kupjansk und umliegende Dörfer unterliegen andauernden russischen Angriffen. Am Dienstag haben die regionalen Behörden die Evakuierung von rund 3.000 Menschen aus dem Gebiet angeordnet.

Die schweren Luftangriffe könnten etwas Größerem dienen. Experten der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) und ein Bericht der britischen Zeitung "The Telegraph" gehen davon aus, dass möglicherweise eine neue russische Offensive in Richtung der Stadt bevorsteht. Womöglich wolle Putin vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im März mit der Eroberung der Millionenstadt ein Symbol schaffen, lautet die Vermutung. Wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario?

"Nun warnt die Ukraine zwar, legt jedoch keine Beweise dafür vor"

Laut Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer handelt es sich bei den Warnungen bisher vor allem um Spekulation, die noch kaum mit Fakten unterlegt sei. "Bisher sind jedenfalls keine größeren Truppenbewegungen in der Region zu beobachten", sagt Reisner im Gespräch mit t-online. Dabei sei es heutzutage kaum möglich, größere Truppenverbände zu verstecken. Die Aufklärung mit Satelliten oder Drohnen verhindere dies.

Solche Satellitenbilder von Truppenbewegungen wurden etwa vor den russischen Angriffen in der Ostukraine im Jahr 2014, aber auch vor der russischen Invasion im Februar 2022 verbreitet. "Nun warnt die Ukraine zwar, legt jedoch keine Beweise dafür vor", erklärt Reisner.

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. (Quelle: Österreichisches Bundesheer) Zur Person Markus Reisner (45) ist Oberst des österreichischen Bundesheeres. Der Militärexperte hat besonders durch seine Analysen der Frontlage im Ukraine-Krieg internationale Bekanntheit erlangt. Zudem forscht Reisner zur Militärgeschichte.

"Es könnte sich dabei also um bloßen Alarmismus handeln", mutmaßt der Militärexperte. Denn die Ukraine befindet sich in diesem Jahr in einer schwierigen Situation: Mehr denn je ist sie auf die Unterstützung aus dem Westen angewiesen. Vor allem die USA sind derzeit ein schwieriger Partner. Angesichts der im November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen wirkt Washington mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung derzeit gelähmt. Mehr dazu lesen Sie hier. "Möglicherweise versucht man so, die westlichen Alliierten wachzurütteln", sagt Reisner bezüglich der ukrainischen Warnungen.

Bisher gibt es keine Satellitenbilder von Truppenbewegungen

In diesem Jahr habe sich die Ukraine vorgenommen, vor allem in der Defensive zu bleiben und so die russischen Truppen abzunutzen. "Doch damit hat die Ukraine die Situation nicht mehr in der eigenen Hand. Sie kann nur reagieren", erklärt Reisner. Und um erfolgreich verteidigen zu können, braucht die Ukraine unbedingt weitere Waffenlieferungen aus dem Westen.

Russland aber muss nun auch Erfolge erzielen, die Truppen stehen unter großem Druck. "Die Russen sind langsam, aber stetig und unter hohen Verlusten in mehreren Regionen auf dem Vormarsch", warnt Reisner. Die Winteroffensive könnte jedoch auch noch scheitern. Und auch ein Angriff auf Charkiw berge Risiken, erklärt der Militärexperte: "Die Kritiker im Westen, die jetzt Verhandlungen mit Russland fordern, könnten dann verstummen."

Video | Ukraine am Limit: "Im Moment schießen wir nicht viel" Player wird geladen Quelle: t-online