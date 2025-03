In einem Chat auf der Messenger-App Signal sollen sich unter anderem Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident J. D. Vance über Angriffspläne gegen die Huthi-Miliz im Jemen ausgetauscht haben. Der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz hatte versehentlich den prominenten "The Atlantic"-Journalisten Jeffrey Goldberg in die Gruppe eingeladen, der den Vorfall später öffentlich machte. Die Nachricht löste nicht nur in Washington Empörung aus. Das Weiße Haus will den Vorfall überprüfen. Hier lesen Sie mehr.