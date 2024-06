Die Ukraine hat mit dem amerikanischen HIMARS-Waffensystem einen Schlag gegen ein Luftabwehrsystem im russischen Belgorod verübt. Das belegen Filmaufnahmen vom 1. oder 2. Juni, die das Institute for the Study of War (ISW) ausgewertet hat. Doch öffentliche Aussagen der US-Politik, wie genau die Waffen eingesetzt werden dürfen, bleiben unklar.