Kremlchef droht Putin: Deutsche Waffen gegen Russland wäre "gefährlicher Schritt" Von t-online , sic Aktualisiert am 05.06.2024 - 22:01 Uhr Lesedauer: 4 Min. Wladimir Putin spricht in St. Petersburg zur internationalen Presse: Der russische Präsident droht Deutschland vor dem möglichen Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland durch die ukrainische Armee. (Quelle: Vladimir Astapkovich/reuters) Kopiert News folgen

In der vergangenen Woche haben unter anderem die USA und die Bundesregierung der Ukraine den Einsatz ihrer Waffen gegen Ziele in Russland erlaubt. Kremlchef Putin spricht nun eine Drohung aus.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor dem Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland gewarnt. Dies würde einen "gefährlichen Schritt" und den Ruin der Beziehungen zwischen Berlin und Moskau bedeuten, sagte Putin am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur AP vor internationaler Presse in St. Petersburg.

Laut den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters bezog sich Putin dabei auch auf mögliche Lieferungen von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine, nach denen er laut den Berichten gefragt wurde. "Als deutsche Panzer zum ersten Mal auf ukrainischem Boden auftauchten, löste das in Russland bereits einen moralisch-ethischen Schock aus", sagte Putin. Denn die Einstellung zu Deutschland sei in der russischen Gesellschaft immer gut gewesen. "Wenn nun gesagt wird, dass (in der Ukraine) auch noch irgendwelche Raketen auftauchen, die Angriffe auf Objekte auf russischem Gebiet durchführen können, dann zerstört das natürlich endgültig die russisch-deutschen Beziehungen", so Putin.

Video | Angriffe auf Russland: So weit reichen die westlichen Waffen Player wird geladen Quelle: t-online

Putin droht mit "asymmetrischer Antwort"

Die russisch-deutschen Beziehungen sind durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine allerdings ohnehin auf einem Tiefpunkt. Welche Bereiche im Fall von Taurus-Lieferungen aus seiner Sicht noch weiter "zerstört" würden, sagte Putin nicht.

Dafür äußerte sich Putin dazu, wie eine Antwort Russlands auf Angriffe auf russisches Staatsgebiet mit westlichen Waffen aussehen könnte. Der Kremlchef drohte in diesem Fall mit einer "asymmetrischen Antwort". In St. Petersburg sagte Putin: "Wir denken darüber nach, dass falls jemand es für möglich hält, Waffen in die Kampfzone zu liefern, um Angriffe auf unser Gebiet durchzuführen (...), warum wir dann nicht das Recht haben sollten, solche Waffen in Weltregionen aufzustellen, wo Angriffe auf sensible Objekte derjenigen Länder ausgeführt werden, die das in Bezug auf Russland tun?" Dann fügte er hinzu: "Das heißt, dass die Antwort asymmetrisch sein kann. Wir denken darüber nach."

Bundesregierung erlaubt Einsatz deutscher Waffen gegen Ziele in Russland

Deutschland hat seit der russischen Invasion 2022 wie andere westliche Verbündete auch der Regierung in Kiew Waffen zur Verfügung gestellt. Die meisten von ihnen eigenen sich nicht für Angriffe auf Ziele im russischen Hinterland. Eine Taurus-Lieferung ist in der Vergangenheit immer wieder gefordert worden, damit die Ukraine sich besser gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann, der seit dem 24. Februar 2022 anhält. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aber hat sich bislang immer dagegen ausgesprochen. Stattdessen erlaubte Deutschland – ebenso wie die USA – der Ukraine kürzlich, mit aus dem Westen gelieferten Waffen russische Ziele anzugreifen, um Angriffe auf die Metropole Charkiw im Grenzgebiet abzuwehren.

Video | Kanzler über Taurus-Lieferung: Lacher sorgt für Ärger Player wird geladen Quelle: reuters

Putin hat zudem die Zahl der ukrainischen Kriegsgefangenen nach mehr als zwei Jahren Invasion in dem Nachbarland auf mehr als 6.000 beziffert. Die Zahl sei deutlich höher als die der russischen Soldaten und Offiziere in ukrainischer Gefangenenschaft, sagte Putin. Die Ukraine habe 1.348 Russen in Gefangenschaft, Russland hingegen habe 6.365 Gefangene des Nachbarlandes. Unabhängig ließ sich das nicht überprüfen.

Putin will keine Angaben zu russischen Verlusten machen

Putin sagte auf eine Frage, wie hoch die russischen Verluste in dem Krieg seien, dass keine Konfliktpartei konkrete Angaben dazu mache. Aber die Zahlen verhielten sich in einem ähnlichen Verhältnis wie bei den Gefangenen. Auch hier behauptete er, dass die Ukraine deutlich höhere Verluste als Russland in dem Krieg verzeichne. Die ukrainische Seite dagegen betont, dass deutlich mehr russische als eigene Soldaten in dem Krieg fielen.