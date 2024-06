Ukraine muss am Montag zeitweise den Strom abschalten

Ukrainischer Energieversorger kündigt weitere Stromabschaltungen an

18.28 Uhr: Angesichts der russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine kündigt der staatliche Energieversorger Ukrenergo weitere Stromabschaltungen an. Den ganzen Montag über sind "geplante Stromabschaltungen" vorgesehen, teilt Ukrenergo am Sonntag auf Telegram mit. Diese Maßnahmen seien nötig, da der Energieverbrauch zu Beginn der Woche steige und das Stromnetz durch die "massiven russischen Angriffe" geschwächt sei. Für Montag seien zwischen 19.00 und 23.00 Uhr die größten Einschränkungen zu erwarten, kündigt Ukrenergo an.