Der Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen ist einer der wenigen Kontakte zwischen Russland und der Ukraine. Doch manche der Leichen kehren offenbar ohne Organe in die Ukraine zurück.

Angehörige ukrainischer Kriegsgefangener erheben schwere Vorwürfe gegen Russland : Soldatenleichen sollen im Rahmen von Austauschen ohne Organe in die Ukraine zurückgekehrt sein. Der Verdacht liege deshalb nahe, dass Russland mit den Organen handelt.

Larissa Salaewa, die Ehefrau eines ukrainischen Kriegsgefangenen, brachte die Vorwürfe laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform bei einem Treffen in Ankara mit dem ukrainischen Botschafter in der Türkei am Mittwoch vor. Salaewa leitet die Organisation "Free Azovstal Defenders", die sich für die Freilassung der Verteidiger des Asowstal-Stahlwerks aus russischer Kriegsgefangenschaft einsetzt.