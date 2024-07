Die Ukraine setzt ein russisches Öllager in Brand. Putin droht dem Westen mit einer Antwort auf US-Raketen in Deutschland. Alle Informationen im Newsblog.

Berichte: Russische Truppen bei Aufstellung angegriffen

17.51 Uhr: Das ukrainische Militär hat Berichten zufolge den russischen Truppen in Luhansk im Osten des Landes mit einem Raketenangriff schwere Verluste zugefügt. Angehörige einer Panzergrenadiereinheit seien bei einer Versammlung auf einem Übungsgelände mit ATACMS-Raketen beschossen worden, berichteten ukrainische Medien unter anderem unter Berufung auf russische soziale Medien und eigene Militärkreise.

Bei dem überraschenden Angriff, der bereits am Samstag erfolgt sein soll, seien mindestens 19 russische Soldaten getötet und weitere 71 verwundet worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Putin droht mit Antwort auf US-Raketen in Deutschland

14.47 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei der großen Marineparade in St. Petersburg mit Dutzenden Kriegsschiffen eine Reaktion auf die für 2026 geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland angedroht. Russland werde im Fall einer Umsetzung der Pläne "spiegelgerecht" reagieren und sich einem früheren Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen nicht mehr verpflichtet fühlen.

Der INF-Vertrag über ein Verbot dieser Waffen gilt nach der Kündigung der USA 2019 ohnehin schon nicht mehr. Laut Putin hatte sich Russland bisher aber ein Moratorium auferlegt und weiter an die Vereinbarungen gehalten. Die USA beklagen dagegen seit Langem russische Verstöße gegen den Vertrag.

Russland hatte die in diesem Monat verkündete Entscheidung der USA, Marschflugkörper und Raketen in Deutschland 2026 als zusätzliche Abschreckung zu stationieren, scharf kritisiert. Putin selbst beklagte einen Rückfall in den Kalten Krieg. Die Pläne gelten als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Ukraine setzt russisches Öllager in Brand

9.10 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das russische Gebiet Kursk ist nach Behördenangaben ein Öllager in Brand geraten. Drei Treibstofftanks auf dem Gelände des Flughafens seien in Flammen aufgegangen, die Löscharbeiten dauerten an, teilte der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow am Morgen in seinem Telegram-Kanal mit. "Unter den Bewohnern und den Arbeitern des Industrieobjekts wurde niemand verletzt." Demnach sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Auch das Verteidigungsministerium in Moskau meldete erneut mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Gebiet, darunter die Grenzregion Kursk. Die Ukraine beschießt täglich russische Ziele auch auf dem Gebiet des Nachbarstaates, um den militärischen Nachschub zu stoppen. Mit westlicher Hilfe hat das Land, das sich seit mehr als zwei Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, die eigene Produktion von Drohnen deutlich ausgebaut.

5.55 Uhr: Mehr als 75 Prozent der verletzten ukrainischen Soldaten kehren nach der Rehabilitation in den Dienst zurück, sagte Natalia Kalmykova, stellvertretende Verteidigungsministerin, der ukrainischen Nachrichtenagentur Interfax Ukraine. Kiew macht keine Angaben zur Gesamtzahl der verletzten ukrainischen Soldaten seit Beginn der russischen Invasion im großen Stil. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuletzt von mindestens 31.000 ukrainischen Soldaten gesprochen, berichtet "Kyiv Independent". Soldaten, die Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades erlitten haben, können sich in fast allen zivilen und militärischen Gesundheitseinrichtungen rehabilitieren lassen, sagte Kalmykowa.