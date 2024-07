Ukraine greift russischen Stützpunkt an – in Syrien

Im russischen Angriffskrieg gibt es offenbar einen neuen Schauplatz. Die Ukraine hat wohl zum wiederholten Mal einen Stützpunkt Russlands in Syrien angegriffen.

Die Ukraine hat offenbar einen russischen Stützpunkt in Syrien angegriffen. Spezialeinheiten des Nachrichtendienstes wollten laut Informationen der "Kyiv Post" russisches Militärgerät zerstören.

So habe die sogenannte Khimik-Gruppe den Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Kuweyres ausgeübt. Das Nachrichtenportal veröffentlichte ein exklusives Video des Angriffs. Der Stützpunkt wird seit 2015 von den Russen kontrolliert und für militärische Zwecke genutzt. Die Aktion soll demnach nur einen Tag nach einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad am 24. Juli stattgefunden haben.

Nach Informationen der "Kyiv Post" werde die Basis unter anderem für die Ausbildung ausländischer Söldner für den Krieg in der Ukraine genutzt.

Nicht der erste ukrainische Angriff in Syrien

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine Russland außerhalb des Kriegsgebiets im eigenen Land angreift. Zuletzt fanden solche Angriffe vor allem in Afrika statt. Erst in der vergangenen Woche sind in Mali bei einem Angriff von Tuareg-Rebellen mit ukrainischer Unterstützung Dutzende russischer Söldner ums Leben gekommen. Mehr dazu lesen Sie hier. Bereits im März haben ukrainische Spezialeinheiten zudem offenbar Kontrollpunkte, Stellungen, Fußpatrouillen und Konvois mit Militärausrüstung im Südwesten Syriens angegriffen.