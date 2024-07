Es ist eine herbe Niederlage für Russland in Afrika: Bei dreitägigen Kämpfen Ende vergangener Woche sind mindestens 20 russische Söldner der Gruppe Wagner in einem Hinterhalt von Tuareg-Rebellen im westafrikanischen Mali ums Leben gekommen. Und nun kommt es für Moskau noch schlimmer. Denn der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat bekannt gegeben, an dem Hinterhalt beteiligt gewesen zu sein.

Ukraine will Vertrauen in Wagner-Söldner schwächen

Der Geheimdienstsprecher begründete die ukrainische Beteiligung mit dem wachsenden russischen Einfluss in Afrika: "Sie haben versucht, geopolitische und wirtschaftliche Probleme mit ihren Söldnern zu lösen, indem sie verschiedene Regierungen ausgetauscht oder unterstützt haben." Die Welt sehe nun aber, dass Russland dieses Potenzial und die nötigen Fähigkeiten nicht mehr habe. "Das bedeutet, dass neue Aufträge und das Vertrauen in sie als genaues Instrument zur Lösung regionaler Probleme geringer sein werden.“

Die dänische Wagner-Expertin Karen Philippa Larsen sagte t-online im Juni in einem Interview: "Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Gruppe Wagner schon lange sehr aktiv." Die Söldnerarmee tue dort das, was Russland offiziell als Staat nicht tun wolle: "Sie unterstützte zweifelhafte Regierungen oder Warlords, wie in Libyen, Mali oder dem Sudan." Dabei gingen die Söldner in vielen Fällen extrem brutal vor – immer wieder gebe es Berichte über Massaker an Zivilisten. Das komplette Interview zu den Aktivitäten der Söldner lesen Sie hier.