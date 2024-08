Aktualisiert am 22.08.2024 - 19:12 Uhr

22.08.2024

So viele russische Raketen überwinden ukrainische Luftabwehr

Täglich greift Russland die Ukraine aus der Luft an. Jetzt nennt die ukrainische Armee erstmals Zahlen, wie viele Raketen abgefangen werden.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexandr Syrskyj, hat erstmals mitgeteilt, wie viele russische Raketen und Drohnen seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 in der Ukraine eingeschlagen haben. Demnach seien insgesamt 11.879 Objekte in der Ukraine von russischen Raketen und Drohnen getroffen worden. Davon waren 6.203 zivile und 5.676 militärische Ziele, sagte der Armeechef nach ukrainischen Medienangaben auf einem Kongress. Syrskyj führte demnach weiter aus, dass Russland 9.590 Raketen und 13.997 Drohnen eingesetzt habe, von denen 2.429 Raketen und 5.972 Drohnen abgefangen wurden.